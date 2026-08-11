Госинформсистемы Казахстана переведут на единую платформу QazTech

В Казахстане ускорят перевод государственных информационных систем на единую технологическую платформу QazTech. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил госорганам активизировать миграцию и интеграцию разрозненных систем, чтобы цифровые услуги для граждан предоставлялись в рамках единого сквозного процесса, передает BAQ.KZ.

Как отметил глава Правительства, полноценная цифровая экосистема госуслуг невозможна без объединения информационных систем и их работы на общей технологической платформе.

«Государственным органам необходимо активизировать процессы миграции и интеграции информационных систем на новую единую платформу QazTech. Только тогда можно обеспечить единый сквозной процесс предоставления цифровых услуг гражданам. Министерству искусственного интеллекта усилить координацию этой работы», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Координацию дальнейшей миграции и интеграции государственных информационных систем поручено усилить Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития.