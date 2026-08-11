Госинформсистемы Казахстана переведут на единую платформу QazTech
Премьер-министр поручил ускорить миграцию и интеграцию государственных систем для создания единого процесса оказания цифровых услуг.
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В Казахстане ускорят перевод государственных информационных систем на единую технологическую платформу QazTech. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил госорганам активизировать миграцию и интеграцию разрозненных систем, чтобы цифровые услуги для граждан предоставлялись в рамках единого сквозного процесса, передает BAQ.KZ.
Как отметил глава Правительства, полноценная цифровая экосистема госуслуг невозможна без объединения информационных систем и их работы на общей технологической платформе.
«Государственным органам необходимо активизировать процессы миграции и интеграции информационных систем на новую единую платформу QazTech. Только тогда можно обеспечить единый сквозной процесс предоставления цифровых услуг гражданам. Министерству искусственного интеллекта усилить координацию этой работы», – подчеркнул Олжас Бектенов.
Координацию дальнейшей миграции и интеграции государственных информационных систем поручено усилить Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития.
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