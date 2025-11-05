  • 5 Ноября, 12:38

Госконтроль за запасами нефти сохранится до 2030 года — депутат

Поправки предусматривают поддержку добычи трудноизвлекаемой нефти - тяжёлой и сланцевой.

Адиль Нуртазин Сегодня, 11:22
Фото: Адиль Нуртазин

Депутаты поддержали поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку и укрепление интересов государства в урановой сфере. Об этом сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передаёт BAQ.KZ

По его словам, законопроект предусматривает новые стимулы для компаний, применяющих современные технологии добычи.

"Закон направлен на развитие геологоразведки в малоизученных регионах и защиту интересов государства в урановой отрасли", — отметил Жанбыршин.

Среди ключевых новшеств - право действующих недропользователей углублять свои участки до 5 км без аукциона, а также льготы для компаний, повышающих нефтеотдачу пластов.

Поправки также предусматривают поддержку добычи трудноизвлекаемой нефти - тяжёлой и сланцевой. Это позволит приступить к освоению месторождений в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

Отдельно депутаты обсудили вопрос о сохранении государственной комиссии по запасам недр. Ранее её планировали ликвидировать с 2026 года, однако теперь её работу продлили до 2030-го.

"Мы не должны терять государственный контроль за оценкой ресурсов. Это вопрос экономической безопасности страны", — подчеркнул Жанбыршин.

