Госконтроль за запасами нефти сохранится до 2030 года — депутат
Поправки предусматривают поддержку добычи трудноизвлекаемой нефти - тяжёлой и сланцевой.
Депутаты поддержали поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку и укрепление интересов государства в урановой сфере. Об этом сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передаёт BAQ.KZ
По его словам, законопроект предусматривает новые стимулы для компаний, применяющих современные технологии добычи.
"Закон направлен на развитие геологоразведки в малоизученных регионах и защиту интересов государства в урановой отрасли", — отметил Жанбыршин.
Среди ключевых новшеств - право действующих недропользователей углублять свои участки до 5 км без аукциона, а также льготы для компаний, повышающих нефтеотдачу пластов.
Поправки также предусматривают поддержку добычи трудноизвлекаемой нефти - тяжёлой и сланцевой. Это позволит приступить к освоению месторождений в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.
Отдельно депутаты обсудили вопрос о сохранении государственной комиссии по запасам недр. Ранее её планировали ликвидировать с 2026 года, однако теперь её работу продлили до 2030-го.
"Мы не должны терять государственный контроль за оценкой ресурсов. Это вопрос экономической безопасности страны", — подчеркнул Жанбыршин.
