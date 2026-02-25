Гособязательства по проектам ГЧП составили 2 662 млрд тенге

Сегодня 2026, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ – архив Сегодня 2026, 13:05
Сегодня 2026, 13:05
109
Фото: BAQ.KZ – архив

Гособязательства по проектам ГЧП составили 2 662 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Такие цифры на пресс-конференции в СЦК озвучил председатель правления Казахстанского центра государственно-частного партнерства МНЭ РК Аслан Калигазин.

По его словам, порядка 40% уже выплачено.

– В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях государство уже полностью выполнило свои обязательства по выплатам.
В Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской областях гособязательства исполнены более чем на 80%, – сказал спикер.
Он сообщил, что всего на ближайшие 3 года прогнозируется к выплате 763 млрд тенге в рамках гособязательств по договорам ГЧП.

Самое читаемое

Наверх