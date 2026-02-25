Гособязательства по проектам ГЧП составили 2 662 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Такие цифры на пресс-конференции в СЦК озвучил председатель правления Казахстанского центра государственно-частного партнерства МНЭ РК Аслан Калигазин.

По его словам, порядка 40% уже выплачено.