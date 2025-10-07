В акиматы направлено свыше 800 материалов о завышении торговых надбавок на социально значимые продукты питания, передает BAQ.KZ. В результате проверок исключены 100 посреднических звеньев, к административной ответственности привлечено 366 лиц с общими штрафами на 35 млн тенге.

На брифинге в Правительстве заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что отдельные госорганы закупали продукты с наценкой до 100%, за что привлечены к ответственности 47 должностных лиц с наложением штрафов на 14 млн тенге.