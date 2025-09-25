Сенатор Андрей Лукин в своём депутатском запросе обратил внимание на проблему неэффективного использования государственного имущества, затронув ситуацию с Центральным клиническим госпиталем для ветеранов войны, передает BAQ.KZ.

По словам парламентария, госпиталь, оказывающий специализированную помощь ветеранам и социально уязвимым категориям граждан, сегодня работает в арендованном здании. При этом арендные платежи производятся за счёт внебюджетных средств, включая доходы от платных медицинских услуг.

"Средства, полученные от оказания платных услуг, по закону имеют строго целевое назначение — на укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий, повышение квалификации персонала и улучшение условий медицинской помощи. Их использование для аренды помещений противоречит законодательству и снижает доступность и качество медицинских услуг", — подчеркнул сенатор.

Андрей Лукин назвал ситуацию парадоксальной: государственное учреждение, выполняющее социальный заказ, вынуждено арендовать здание у другой госструктуры, фактически занимающейся коммерческой деятельностью. Такая практика, по его словам, искажает имущественную политику и создаёт риск неэффективного расходования бюджетных средств.

Сенатор предложил рассмотреть возможность безвозмездной передачи здания госпиталю в собственность Министерства здравоохранения, а также пересмотреть подход к использованию имущества субъектами квазигосударственного сектора.