В 2025 году Казахстан усиливает меры поддержки предпринимателей, делая упор на доступное кредитование, гарантирование и цифровую прозрачность. По итогам 2024 года льготное финансирование получили 26 тысяч проектов на сумму около 1,3 трлн тенге, а в 2025-м внедряется новый портфельный механизм субсидирования и запускаются гарантийные фонды на базе "Даму", передает BAQ.kz.

По итогам 2024 года около 26 тысяч бизнес-проектов получили поддержку через механизмы льготного финансирования на сумму 1,3 трлн тенге. В 2025 году утверждён новый подход к кредитованию, предусматривающий определение лимитов субсидирования портфельным методом. Теперь кредиты микро- и малому бизнесу выдаются напрямую банками второго уровня без участия Фонда "Даму".

Максимальная сумма кредита, подлежащая субсидированию, составляет до 200 млн тенге при ставке 12,3% и сроке кредитования до трёх лет.

Программа "Өрлеу" — кредиты до 7 млрд тенге

В рамках новой программы "Өрлеу" предприниматели могут получить льготные кредиты до 7 млрд тенге по ставке 12,6% сроком до 10 лет. Уже профинансировано 1 095 проектов на общую сумму 392 млрд тенге.

Новые гарантийные фонды

На базе фонда "Даму" созданы два гарантийных фонда, ориентированных на обрабатывающую промышленность, транспорт, складирование и образование.

Гарантийный фонд 1 поддержал 1 618 проектов на сумму 281 млрд тенге, из которых 154,4 млрд тенге — выданные гарантии.

Гарантийный фонд 2 профинансировал 1 проект на сумму 7,1 млрд тенге, включая 2,8 млрд тенге в виде гарантий.

Эти инструменты позволяют снизить зависимость бизнеса от государственных средств и расширить доступ к кредитам за счёт вовлечения ликвидности коммерческих банков.

Цифровизация и прозрачность

Для упрощения процедур создан единый реестр мер поддержки, включающий более 100 финансовых и нефинансовых инструментов. Каждая мера имеет стандартизированный паспорт, что обеспечивает прозрачность и удобство для предпринимателей.

Центральным элементом цифровой инфраструктуры стала система "Baqylauda", обеспечивающая двухуровневую проверку заявок, мониторинг получателей и оценку эффективности по регионам и отраслям.

Эта система не только облегчает доступ бизнеса к государственным программам, но и предоставляет госорганам точные аналитические данные для принятия решений.