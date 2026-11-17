В Казахстане предложили пересмотреть подход к государственной поддержке предпринимателей. Вместо постоянного субсидирования кредитов обсуждается возможность расширить прямое финансирование бизнеса по доступным ставкам. Это позволит помогать большему числу предпринимателей, особенно в сёлах и небольших городах, передаёт BAQ.KZ.

Инициативу обсудили на заседании Комиссии по вопросам регионального развития и поддержки предпринимательства Қазақстан Халық Кеңесі под председательством Нуртая Сабильянова.

Сегодня в Казахстане работают около двух миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, в которых заняты почти четыре миллиона человек. По данным Бюро национальной статистики, за первое полугодие доля МСБ в экономике достигла 40,4%.

Однако за этими цифрами скрываются проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день: дорогие кредиты, отсутствие залога, административные барьеры и недостаточно развитая инфраструктура в регионах.

Почему господдержку предлагают изменить

Один из главных вопросов — кому достаются государственные деньги.

Нуртай Сабильянов обратил внимание, что одни и те же предприниматели могут получать поддержку из года в год благодаря хорошей кредитной истории. При этом начинающему бизнесу, особенно в сельской местности, получить финансирование значительно сложнее.

На заседании предложили постепенно переходить от субсидирования к более доступному прямому кредитованию. По оценке участников обсуждения, даже ставка на уровне 12,6% годовых позволит охватить больше предпринимателей.

Пока это предложение, а не утверждённая программа. Конкретные условия выдачи таких кредитов и сроки возможного перехода не названы.

О господдержке знают не все

Ещё одна проблема — недостаток информации. Участники заседания отметили, что многие предприниматели, особенно в сёлах, попросту не знают, на какие льготы и программы могут рассчитывать.

Ситуацию осложняет и недостаток цифровых навыков. Из-за этого часть начинающих предпринимателей и самозанятых не пользуется доступными инструментами поддержки.

Представители Министерства национальной экономики, фонда «Даму» и НПП «Атамекен» рассказали о действующих программах, в том числе «Бір ауыл – бір өнім» и «Іскер аймақ». Последняя ориентирована на развитие предпринимательства в сёлах и малых городах.

Также обсуждались цифровые сервисы для бизнеса — Sheber, BusinessGO и SaudaHub.

Бизнес не должен жить от проверки до проверки

Отдельное внимание уделили государственному контролю.

По мнению Нуртая Сабильянова, проверки должны учитывать особенности конкретной отрасли. В стратегически важных сферах, включая здравоохранение и национальную безопасность, необходим особый подход. Однако это не означает, что предпринимателей можно подвергать бесконечным проверкам.

Участники также подняли вопрос прозрачности государственных расходов. В частности, представители комиссии поинтересовались работой цифровой платформы Baqylauda, которая должна помогать отслеживать использование бюджетных средств.

По их мнению, система должна быть понятной не только государственным органам, но и обычным гражданам, чтобы каждый мог увидеть, на что расходуются деньги и какой результат это приносит.

По итогам заседания участники подготовили рекомендации по улучшению государственной поддержки бизнеса, снижению административной нагрузки и расширению доступа к финансированию.

Предложения планируют направить на рассмотрение профильного комитета. Окончательные решения пока не приняты.