В Кордайском районе прокуроры восстановили права сельских предпринимателей, столкнувшихся с нарушениями при реализации государственного проекта "Ауыл аманаты", передает BAQ.KZ.

В ходе анализа законности действий уполномоченных органов прокуратура выявила факты неправомерного удержания залоговых документов со стороны Управления сельского хозяйства и СПК "Тараз".

Как установили надзорные органы, в рамках программы 102 сельских предпринимателя получили льготные кредиты для развития животноводства, предоставив имущество в залог. Все обязательства по кредитным договорам бизнесмены исполнили полностью и в срок. Однако после завершения кредитования их залоговые документы не были возвращены, несмотря на многочисленные обращения.

Задержка продолжалась около шести месяцев, фактически ограничивая права предпринимателей пользоваться или распоряжаться своим имуществом. Такая ситуация создавала препятствия для дальнейшего развития хозяйств и нарушала базовые гарантии предпринимательской деятельности.

После вмешательства прокуратуры все обременения на имущество были сняты, а залоговые документы возвращены владельцам. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Жамбылской области подчёркивает, что работа по защите прав граждан и инвесторов продолжается и находится на постоянном контроле надзорных органов.