Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает BAQ.KZ.

По мнению Марко Рубио, Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому должны поддерживать отношения.

"Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества. У нас будут некоторые раздражающие факторы. В этом нет никаких сомнений", - добавил Рубио.

Между тем, Госсекретарь утверждает, что "каждая китайская компания имеет беспрепятственный доступ к рынку США", в то же время "китайский рынок полностью закрыт". Госсекретарь уверен, что такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет.