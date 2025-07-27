Вашингтон и Пекин должны сотрудничать, считает Госсек США
Я собираюсь восстановить баланс, заявил он.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает BAQ.KZ.
По мнению Марко Рубио, Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому должны поддерживать отношения.
"Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества. У нас будут некоторые раздражающие факторы. В этом нет никаких сомнений", - добавил Рубио.
Между тем, Госсекретарь утверждает, что "каждая китайская компания имеет беспрепятственный доступ к рынку США", в то же время "китайский рынок полностью закрыт". Госсекретарь уверен, что такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет.
"Я собираюсь восстановить баланс. Я думаю, что мы должны быть в состоянии сделать это и в то же время понимать, что есть вещи, по которым мы должны взаимодействовать с китайцами, чтобы хотя бы избежать недоразумений. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения", - резюмировал Рубио.
Самое читаемое
- Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
- Экологический штраф: недропользователь заплатит 3,6 млрд тенге в Атырауской области
- У берегов Турции загорелся катер с 16 пассажирами