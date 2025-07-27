  • 27 Июля, 12:27

Вашингтон и Пекин должны сотрудничать, считает Госсек США

Я собираюсь восстановить баланс, заявил он.

Сегодня, 12:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
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Фото: Pixabay.com

Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает BAQ.KZ.

По мнению Марко Рубио, Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому должны поддерживать отношения.

"Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества. У нас будут некоторые раздражающие факторы. В этом нет никаких сомнений", - добавил Рубио.

Между тем, Госсекретарь утверждает, что "каждая китайская компания имеет беспрепятственный доступ к рынку США", в то же время "китайский рынок полностью закрыт". Госсекретарь уверен, что такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет.

"Я собираюсь восстановить баланс. Я думаю, что мы должны быть в состоянии сделать это и в то же время понимать, что есть вещи, по которым мы должны взаимодействовать с китайцами, чтобы хотя бы избежать недоразумений. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения", - резюмировал Рубио.

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