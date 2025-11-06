В Вашингтоне, в здании Государственного департамента США, прошёл торжественный приём с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио, выступая перед собравшимися дипломатами, объявил о новом этапе в отношениях между США и странами региона, а также подтвердил своё намерение лично посетить Казахстан и другие государства Центральной Азии в следующем году.

"Я лично намерен посетить все пять стран Центральной Азии в будущем году. Думаю, это будет недельная или даже более длительная поездка, и мы должны поработать над тем, чтобы она состоялась", — заявил Рубио, обращаясь к делегатам.

Американский госсекретарь отметил, что Вашингтон видит большие перспективы для сотрудничества в экономике, энергетике и инновациях.

"Президент Трамп ясно дал понять, что внешняя политика США должна основываться на национальных интересах. Внешняя политика работает лучше всего тогда, когда национальные интересы двух стран совпадают. Когда ваши интересы и наши интересы совпадают — это момент для создания прочных партнёрств", — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что страны Центральной Азии обладают мощным потенциалом для диверсификации своих экономик и ответственного использования природных ресурсов.

"Вы не хотите быть только источником энергии или полезных ископаемых. Вы хотите использовать эти ресурсы ответственно, чтобы развивать другие секторы экономики, создавать долгосрочные возможности для своего народа. Это разумная и дальновидная стратегия", — сказал он.

По словам Рубио, США готовы поддерживать такие инициативы, открывая свои рынки и технологии для взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что нынешний период можно считать началом "новой эры взаимодействия" между США и Центральной Азией.

"Это захватывающее время для всех нас. Сегодня и завтра мы начинаем новую главу в отношениях Соединённых Штатов и Центральной Азии. Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как подобная встреча проходила в Вашингтоне, и теперь мы намерены восполнить этот пробел", — заявил американский дипломат.

Рубио также отметил, что на протяжении последних лет регион не получал должного внимания со стороны Вашингтона, однако теперь приоритеты меняются.

"К сожалению, в последние десять лет наблюдалось некоторое пренебрежение к региону. Мы были сосредоточены на кризисах и конфликтах, а не на новых возможностях. Но сейчас у нас есть шанс это изменить", — подчеркнул он.

Завершая выступление, госсекретарь поблагодарил делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана за участие в мероприятии: "Спасибо, что вы здесь. Для меня честь приветствовать вас в Государственном департаменте США. Завтрашняя встреча станет важным шагом к укреплению наших связей и совместному будущему".