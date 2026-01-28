Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что во время зарубежных перелётов на президентском самолёте Air Force One ему приходится искать способы отдохнуть, оставаясь незаметным для Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграмөканал Donald Trump на русском.

В интервью New York Magazine он отметил, что длительные перелёты требуют сна, тогда как президент, по его словам, никогда не дремлет в самолёте.

Рубио пояснил, что предпочитает отдыхать тайком, зная, что Трамп в любой момент может выйти из своего кабинета и пройтись по салону. Для этого госсекретарь использует один из служебных кабинетов с двумя диванами.

– Я обычно ложусь на один из них, но полностью заворачиваюсь в одеяло и накрываю голову, — рассказал госсекретарь.

По его словам, в таком виде он выглядит "как мумия", что позволяет ему поспать и не привлекать внимания президента во время перелётов.