Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы провело служебную проверку по резонансному инциденту с участием государственного служащего в Туркестанской области. Поводом стала драка, видеозапись которой получила широкое распространение в социальных сетях и вызвала общественный резонанс, передаёт BAQ.KZ.

По итогам проверки, 5 декабря текущего года Совет по этике принял решение рекомендовать применение дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области С. Жалыкулa.

В ходе рассмотрения установлено некорректное и антиобщественное поведение чиновника, а также нарушение морально-этических норм, что, по оценке Совета по этике, подрывает авторитет государственного органа.

Агентство продолжает мониторинг подобных инцидентов во всех регионах страны.