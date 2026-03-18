Госслужащим в Казахстане могут дать до 3 дней отпуска для занятий спортом
Депутат Бауыржан Смагулов уточнил механизм предоставления дополнительного отпуска для популяризации массового спорта.
На пленарном заседании Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Бауыржан Смагулов задал вопрос о новой норме законопроекта о государственной службе, предусматривающей дополнительный отпуск для государственных служащих. Ответ на него дал председатель Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Смагулов отметил, что законопроектом уже предусмотрены дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа государственной службы — от 3 до 10 календарных дней.
«Кроме того, в пункте 4 статьи 49 законопроекта предлагается предоставить государственным служащим дополнительный отпуск продолжительностью до трех календарных дней для формирования здорового образа жизни и популяризации массового спорта. В этой связи возникает вопрос: как именно будет реализована эта норма? Будут ли ежегодно предоставляться три оплачиваемых дня отдыха всем государственным служащим или только тем, кто активно занимается спортом?» — спросил депутат.
Он отметил, что сама инициатива является положительной, однако требует разъяснения механизмов реализации. В ответ Дархан Жазыкбаев пояснил, что порядок применения данной нормы будет определен в подзаконных актах.
«Это норма закона, однако порядок её реализации будет дополнительно определён соответствующими нормативными актами», — отметил глава агентства.
