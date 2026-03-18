На пленарном заседании Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Бауыржан Смагулов задал вопрос о новой норме законопроекта о государственной службе, предусматривающей дополнительный отпуск для государственных служащих. Ответ на него дал председатель Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев , передает корреспондент BAQ.KZ.

Смагулов отметил, что законопроектом уже предусмотрены дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа государственной службы — от 3 до 10 календарных дней.

«Кроме того, в пункте 4 статьи 49 законопроекта предлагается предоставить государственным служащим дополнительный отпуск продолжительностью до трех календарных дней для формирования здорового образа жизни и популяризации массового спорта. В этой связи возникает вопрос: как именно будет реализована эта норма? Будут ли ежегодно предоставляться три оплачиваемых дня отдыха всем государственным служащим или только тем, кто активно занимается спортом?» — спросил депутат.

Он отметил, что сама инициатива является положительной, однако требует разъяснения механизмов реализации. В ответ Дархан Жазыкбаев пояснил, что порядок применения данной нормы будет определен в подзаконных актах.