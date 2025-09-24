В Жарминском районе благодаря оперативной работе сотрудников полиции удалось предотвратить серьёзное мошенничество, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Женщине позвонил неизвестный человек, представился государственным служащим и, действуя по отработанной схеме, ввёл её в заблуждение. Следуя "инструкциям", жертва передала собеседнику секретный SMS-код, даже не подозревая, что тем самым открывает доступ к своим личным данным. Цель аферистов — оформление крупного кредита на её имя.

К счастью, женщина вовремя обратилась в полицию, где оперативно отреагировали на ситуацию. Правоохранители сумели заблокировать банковские счета и предотвратили серьёзные финансовые потери.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о распространённых схемах мошенничества:

Никогда не сообщайте третьим лицам личные данные, пароли, реквизиты банковских карт и коды из SMS.

Не переводите деньги на так называемые "безопасные счета" — это мошенничество.

Проверяйте информацию только через официальные источники — банк, госорганы или полицию.

При малейших сомнениях немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в правоохранительные органы.