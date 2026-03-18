В Мажилис Парламента Республики Казахстан в первом чтении рассмотрели проект закона «О государственной службе Республики Казахстан». Документ направлен на модернизацию системы госслужбы, повышение её привлекательности и усиление профессионализации государственного аппарата, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных работ правительства на 2025 год и основан на Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы.

Сервисная модель государственной службы

Одной из ключевых задач законопроекта является переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности.

Документ определяет требования к государственным служащим, среди которых казахстанский патриотизм, профессионализм, открытость, этичность, безупречная репутация и нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов.

Новые меры для привлечения кадров

Законопроект предусматривает ряд мер для повышения привлекательности государственной службы и удержания квалифицированных специалистов. Среди них:

введение механизма горизонтального карьерного роста внутри одной должности;

индексация заработной платы госслужащих не реже одного раза в три года;

жилищные выплаты и компенсации при переезде по службе;

возможность участия в льготных жилищных программах;

единовременное вознаграждение при выходе на пенсию для госслужащих со стажем не менее 25 лет;

дополнительные дни оплачиваемого отпуска в зависимости от стажа.

Рабочее время и социальные гарантии

Законопроектом регламентируется режим рабочего времени государственных служащих.

Продолжительность рабочего дня устанавливается до восьми часов, а нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Для госслужащих с инвалидностью первой и второй групп предусмотрена сокращенная рабочая неделя — не более 36 часов.

Также предусматривается возможность установления неполного рабочего времени для беременных женщин, родителей детей до трёх лет и лиц, ухаживающих за больными членами семьи.

Усиление дисциплинарной ответственности

Документ предусматривает новые подходы к дисциплинарной ответственности государственных служащих.

В частности, вводятся гибкие основания ответственности, учитывающие смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также дифференцированные сроки действия дисциплинарных взысканий — от двух до шести месяцев.

Также закрепляются гарантии защиты госслужащих от незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность и необоснованных обвинений.

Цифровизация отбора и новая служба профилактики

Законопроект предусматривает цифровизацию процессов поступления на государственную службу через интегрированную информационную систему E-қызмет.

Кроме того, предлагается создать службы профилактики правонарушений, которые будут контролировать соблюдение служебной этики, организовывать дисциплинарные комиссии и рассматривать жалобы на действия государственных служащих.

Дополнительные ограничения и требования

Документ также вводит ряд ограничений для государственных служащих.

В частности, им запрещается участвовать в азартных играх, а лица, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, должны прекратить её в течение шести месяцев после поступления на госслужбу.

Также определяются проступки, дискредитирующие государственную службу, включая управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и употребление наркотических веществ.

Поправки в другие законы

Параллельно рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросам государственной службы.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы «О жилищных отношениях», «Об образовании», «О государственных услугах», «О противодействии коррупции» и ряд других нормативных актов.

Постоянные комитеты Мажилиса представили положительные заключения по законопроектам и предложили рассмотреть их на пленарном заседании в первом чтении.