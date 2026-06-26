Госсоветник: ключевой результат президентских реформ – трансформация общественного сознания

Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина "Наша идеология – Конституция", в которой он рассказал о результатах проводимых в стране реформ.

По его словам, главным их итогом стали не только преобразования в государственном управлении, но и глубокие изменения общественного сознания.

По словам Карина, одним из главных результатов президентских реформ стало изменение общественного менталитета.

"Одним из главных результатов президентских реформ стало то, что перемены начали оказывать влияние на общественный менталитет. В чем это проявляется? Ценности, которые Президент последовательно продвигает – порядочность, бережливость, чистота, дисциплина, – сегодня все больше воспринимаются обществом как естественная норма. Люди сами начинают поддерживать и распространять эти принципы", – говорится в статье.

Как отметил Государственный советник, за последние годы изменилось и отношение граждан к соблюдению общественного порядка.

"Несколько лет назад соблюдение порядка и чистоты обеспечивалось преимущественно административно-правовыми механизмами. Без этого было невозможно, и общество прекрасно понимало необходимость подобных мер. Однако сегодня сами граждане первыми выступают против нарушений. Казахстанцы уже не могут равнодушно проходить мимо правонарушений, беспорядка или демонстративного расточительства в общественных местах. Они сами осуждают подобные поступки и открыто выражают свое отношение к ним", – отметил он.

По мнению Карина, это свидетельствует о формировании зрелого гражданского общества.

"Это свидетельствует о том, что принципы, о которых постоянно говорит Президент, постепенно укореняются в общественном сознании. Стремление самих граждан защищать простые человеческие ценности – признак формирования зрелого, цивилизованного общества. Поэтому главным результатом президентских реформ следует считать не только институциональные преобразования, но и глубокие изменения общественного сознания", – подчеркнул Государственный советник.

В завершение Карин отметил, что особое место в государственной политике сегодня занимают инициативы "Таза Қазақстан" и "Закон и Порядок".