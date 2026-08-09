В Атырау прохожие приняли задержание подозреваемого в краже за попытку похищения

Вечером 8 августа на центральной площади Атырау прохожие стали свидетелями задержания молодого человека. Из-за его сопротивления и криков очевидцы предположили, что неизвестные пытаются силой увезти его в автомобиле.

По информации полиции, инцидент произошел около 20:40. Мужчина пытался посадить сопротивлявшегося молодого человека в машину. Вокруг быстро собрались прохожие, один из очевидцев начал снимать происходящее на видео.

По словам свидетелей, мужчина представился сотрудником полиции и заявил, что молодой человек является свидетелем по уголовному делу. Услышав это, очевидцы вызвали полицию.

Позже в Департаменте полиции Атырауской области объяснили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, задержанному 19 лет, а сотрудники полиции доставляли его в отдел в качестве подозреваемого в краже.

«На видеозаписи сотрудники полиции доставили в отдел полиции 19-летнего гражданина, подозреваемого в совершении кражи. При доставлении подозреваемого очевидцы препятствовали действиям сотрудников полиции. После проверки всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

В полиции призвали пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на официальные сообщения.

Обстоятельства инцидента, а также действия всех его участников будут оценены по итогам проверки.