В Астане прошли заседания секций Национального курултая, в ходе которых Государственный советник Ерлан Карин рассказал участникам о значимости и результатах президентских реформ, передает BAQ.KZ.

Перед началом работы секций он подвёл итоги года, отметив устойчивый рост экономики, запуск новых производств, создание постоянных рабочих мест, активное строительство социальных объектов и продолжение модернизации транспортной инфраструктуры. По его словам, достигнутые показатели стали результатом масштабных реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Ерлан Карин подчеркнул, что парламентская реформа, предложенная Главой государства, является логичным продолжением политической модернизации в рамках формулы "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

"Предлагаемая реформа направлена на глубинную перенастройку и повышение эффективности представительной власти. При этом она выходит за рамки простой корректировки деятельности Парламента и затрагивает фундаментальные основы конституционного устройства страны. Предполагается, что изменения коснутся как минимум 40 статей Основного закона. Данная реформа в комплексе с конституционными изменениями 2022 года фактически обеспечит переход к совершенно новой политической модели" – отметил Ерлан Карин.

Государственный советник также остановился на поручениях Президента и предложениях членов Национального курултая, озвученных на IV заседании в Бурабае. Для их системной реализации был принят специальный план из 53 пунктов, предусматривающий подготовку 10 законопроектов по различным направлениям. Наряду с этим разработан ряд концептуальных документов, включая основы внутренней политики, утверждён Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, а также принята Концепция регионального развития на 2025–2030 годы.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарным инициативам. В числе реализованных проектов названы общенациональный опрос "100 кітап", аудиосборник "Асыл мұра", а также внесение рукописи "Хандар шежіресі" в международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира".

Ерлан Карин сообщил, что работа по реализации инициатив Национального курултая продолжается. В настоящее время ведётся подготовка единой программы "Қазақстан балалары", направленной на защиту прав детей, разрабатываются законодательные нормы по созданию наукоградов, регулированию деятельности неправительственных организаций и комплексной поддержке детей с особыми потребностями.

Дальнейшее обсуждение предложений прошло в рабочих секциях "Гражданское общество", "Социально-экономическое и культурное развитие", "Образование и наука", модераторами которых выступили представители Администрации Президента и члены Правительства. По итогам работы секций участники поддержали инициативы Главы государства и озвучили новые предложения, которые будут обобщены и проработаны профильными органами для рассмотрения на следующем заседании Национального курултая, проведение которого запланировано в Кызылорде в следующем году.