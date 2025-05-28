В рамках Международного форума в Астане 29 и 30 мая для иностранных делегатов организуют культурную программу с посещением этноаула, где гости смогут познакомиться с богатым историко-культурным наследием Казахстана, передает BAQ.KZ.

Участников форума ждёт насыщенное погружение в национальные традиции и обычаи. В этноауле будут представлены экспозиции картин казахстанских художников, изделия народных ремесленников и современных дизайнеров. Особое внимание привлечёт театрализованная инсценировка древнего обряда "Беташар", в ходе которого невестку официально представляют семье и роду.

Центральной частью этноаула станет выставка уникальных реконструкций археологических находок: Золотого человека, Болган ана, Сарматского вождя, Пазырыкской девы, Алтайского вождя, а также золота Берельских курганов. Эти экспонаты символизируют многовековую историю и культурную преемственность казахского народа.

Кроме того, для гостей форума будет доступна юрта с ловчими птицами и охотничьими собаками породы тазы — живой пример традиционного казахского соколиного промысла. В интерактивной зоне каждый сможет попробовать свои силы в национальных играх: метании асыков (асық ату) и стрельбе из лука.