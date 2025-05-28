Гости международного форума Астана познакомятся с культурой Казахстана в этноауле
Центральной частью этноаула станет выставка уникальных реконструкций археологических находок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках Международного форума в Астане 29 и 30 мая для иностранных делегатов организуют культурную программу с посещением этноаула, где гости смогут познакомиться с богатым историко-культурным наследием Казахстана, передает BAQ.KZ.
Участников форума ждёт насыщенное погружение в национальные традиции и обычаи. В этноауле будут представлены экспозиции картин казахстанских художников, изделия народных ремесленников и современных дизайнеров. Особое внимание привлечёт театрализованная инсценировка древнего обряда "Беташар", в ходе которого невестку официально представляют семье и роду.
Центральной частью этноаула станет выставка уникальных реконструкций археологических находок: Золотого человека, Болган ана, Сарматского вождя, Пазырыкской девы, Алтайского вождя, а также золота Берельских курганов. Эти экспонаты символизируют многовековую историю и культурную преемственность казахского народа.
Кроме того, для гостей форума будет доступна юрта с ловчими птицами и охотничьими собаками породы тазы — живой пример традиционного казахского соколиного промысла. В интерактивной зоне каждый сможет попробовать свои силы в национальных играх: метании асыков (асық ату) и стрельбе из лука.
Самое читаемое
- В Астане обсудили пути укрепления правопорядка через религию
- Казахстанские школьники разработали водный поезд, который свяжет города и сёла
- Аксакал и его сын из Агадыря завоевали золото на чемпионате мира
- Депутат предложил использовать мясо сайги для питания военных и заключённых
- Как подать заявку на жильё онлайн в Казахстане