Гостиницы и сопутствующие услуги: как развитие горного туризма меняет рынок гостеприимства Алматы

Горы Алматы всё чаще становятся местом не только однодневных поездок, но и полноценного отдыха. Туристы ищут комфортное проживание, гастрономию, SPA и разнообразный досуг. О перспективах горного туризма мы поговорили с Анной Калиевой, генеральным менеджером Medeu Park Hotel & Qazaq Auyl.

— Как меняется формат горного отдыха?

— Раньше многие приезжали на несколько часов: погулять, покататься на лыжах и вернуться в город. Сегодня гости всё чаще выбирают выходные или отпуск в горах. Им важно сочетание природы, активного отдыха, комфорта и качественного сервиса. При этом турист оценивает не только гостиницу, но и всё, что её окружает: транспортную доступность, рестораны, маршруты и развлечения. Именно это формирует впечатление от поездки и желание вернуться.

— Какие форматы размещения наиболее перспективны?

— Единого решения нет. Семьям важны удобство и близость прогулочных маршрутов, любителям спорта — доступность инфраструктуры, а тем, кто ищет восстановления, — тишина, SPA и оздоровительные программы. Поэтому востребованы могут быть и семейные гостиницы, и глэмпинги, и бутик-отели, и курортные комплексы. Разнообразие предложения расширяет аудиторию и помогает увеличивать продолжительность пребывания.

Фото из личного архива

— Растёт ли инвестиционный интерес к горному туризму?

— Интерес заметен по появлению новых объектов. По данным управления туризма Алматы, приведённым в отраслевых материалах, с начала года за счёт частных инвестиций открыто 46 туристических объектов. Хороший пример комплексного развития — Медеу, где гостиницы, рестораны и маршруты постепенно объединяются в туристическое пространство. Открытие Medeu Plaza и тропы «Алмалы жол», соединяющей её с Qazaq Auyl в ущелье Кимасар, создаёт дополнительные возможности для отдыха. Турист приезжает за впечатлениями, а не только за ночёвкой.

— Можно ли добиться круглогодичной загрузки?

— Это одна из главных задач отрасли. Зимой востребован горнолыжный отдых, весной и летом — хайкинг и прогулки, осенью — корпоративные мероприятия, стратегические сессии и оздоровительные программы. Гостиницам необходимо предлагать разные сценарии отдыха в течение года. Более равномерная загрузка позволяет сохранять команду, планировать ресурсы и обеспечивать устойчивость бизнеса.

— Что сегодня важнее для гостя: цена, комфорт или сервис?

— Гость оценивает весь опыт — от бронирования до выезда. Значение имеют безопасность, чистота, понятная навигация и профессионализм сотрудников. Даже современная инфраструктура не заменит внимательного отношения. Поэтому необходимы обучение персонала, иностранные языки и международные стандарты гостеприимства. В горах особенно важна экологическая ответственность: бережное отношение к природе и рациональное использование ресурсов. Качество сервиса формирует репутацию не только отеля, но и всего направления.

— Какие возможности развитие гостиниц открывает малому бизнесу?

— Вокруг гостиниц возникает спрос на трансферы, экскурсии, гидов, прокат оборудования, питание и местные товары. Сами отели работают с поставщиками продуктов, текстиля, мебели и других товаров. Особенно перспективны совместные предложения, объединяющие проживание, питание и досуг: гостю они дают удобство и насыщенный отдых, предпринимателям — новые партнёрства.

— Что необходимо, чтобы горы Алматы стали круглогодичным туристическим направлением?

— Комплексное развитие территории: удобные дороги, безопасные маршруты, качественное питание, разные форматы отдыха и доступные сервисы. Гостиница — лишь часть этой системы. Природа привлекает туристов, но именно комфорт, впечатления и качество обслуживания определяют, захотят ли они вернуться.