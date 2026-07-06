Гостиницы Мангистау оказали услуг на 2,6 млрд тенге за квартал

Предприятия гостиничного бизнеса Мангистауской области по итогам первого квартала 2026 года оказали услуги на 2,59 млрд тенге. По данным Бюро национальной статистики, это на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Lada.kz, за первые три месяца 2025 года объем услуг, оказанных гостиницами, отелями, базами отдыха, гостевыми домами и другими объектами размещения региона, составлял 2,33 млрд тенге. Таким образом, за год выручка предприятий отрасли увеличилась почти на 261 млн тенге.

В целом по Казахстану объем гостиничных услуг в январе–марте достиг 69,4 млрд тенге, что почти на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. За этот период гостиницы, отели, хостелы и базы отдыха страны приняли около двух миллионов посетителей.

По данным Бюро национальной статистики, Мангистауская курортная зона вошла в тройку самых посещаемых туристических направлений Казахстана. За первый квартал регион посетили 53,3 тыс. отдыхающих. Более высокие показатели зафиксированы только у Алматинского горного кластера и Щучинско-Боровской курортной зоны.

Рост доходов гостиничного бизнеса в регионе связывают с увеличением туристического потока. По итогам первого квартала Мангистауская область сохраняет позиции одного из ведущих туристических центров страны.