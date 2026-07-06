Гостиницы Мангистау оказали услуг на 2,6 млрд тенге за квартал
Доходы объектов размещения выросли более чем на 11%, а регион вошел в тройку самых популярных туристических направлений страны.
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Предприятия гостиничного бизнеса Мангистауской области по итогам первого квартала 2026 года оказали услуги на 2,59 млрд тенге. По данным Бюро национальной статистики, это на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации Lada.kz, за первые три месяца 2025 года объем услуг, оказанных гостиницами, отелями, базами отдыха, гостевыми домами и другими объектами размещения региона, составлял 2,33 млрд тенге. Таким образом, за год выручка предприятий отрасли увеличилась почти на 261 млн тенге.
В целом по Казахстану объем гостиничных услуг в январе–марте достиг 69,4 млрд тенге, что почти на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. За этот период гостиницы, отели, хостелы и базы отдыха страны приняли около двух миллионов посетителей.
По данным Бюро национальной статистики, Мангистауская курортная зона вошла в тройку самых посещаемых туристических направлений Казахстана. За первый квартал регион посетили 53,3 тыс. отдыхающих. Более высокие показатели зафиксированы только у Алматинского горного кластера и Щучинско-Боровской курортной зоны.
Рост доходов гостиничного бизнеса в регионе связывают с увеличением туристического потока. По итогам первого квартала Мангистауская область сохраняет позиции одного из ведущих туристических центров страны.
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