Государственные и квазигосударственные закупки на десятки триллионов тенге ежегодно проходят без должного контроля, а значительная часть этих средств фактически работает на иностранцев, а не на казахстанцев, передаёт BAQ.KZ.

Об этом в депутатском запросе Премьер-министру Олжасу Бектенову заявил мажилисмен Болатбек Нажметдинулы.

По его словам, общий объём регулируемых закупок в Казахстане - до 30 триллионов тенге в год. Однако за этой внушительной цифрой скрывается системная проблема: значительная часть подрядчиков существует только на бумаге.

"Есть компании, где официально числится всего 31 сотрудник, но они сдают почти 500 квартир — это девять многоэтажных домов. Чтобы построить такой объём, нужно не меньше тысячи работников. Откуда они берутся, если в штате — три десятка человек?" — задал вопрос депутат.

Такие примеры, по его словам, встречаются по всей стране. Малочисленные фирмы получают госзаказы на миллиарды тенге, участвуют в строительстве школ, больниц и жилья, хотя у них нет ни реальной рабочей силы, ни производственных мощностей.

"Это означает, что большая часть реальных работ выполняется неофициально — гастарбайтерами, по которым не платятся налоги и социальные отчисления. Государственные деньги уходят за пределы Казахстана, финансируя чужие семьи", — отметил мажилисмен.

Болатбек Нажметдинулы заявил, что проблема стала следствием пробелов в законодательстве. При принятии закона о государственных закупках в подзаконных актах не были прописаны минимальные требования к фонду оплаты труда, налогам, пенсионным и медицинским взносам.

"Эти параметры отсутствуют даже во внутренних правилах квазигосударственных компаний, хотя именно через них проходят триллионы бюджетных тенге. Сегодня можно уверенно сказать: система контроля в этой сфере провалилась", — подчеркнул он.

По его словам, “казахстанское содержание”, о котором часто говорят чиновники, существует только на бумаге.

"Если бы эти деньги действительно работали на казахстанцев, мы бы уже видели меньше безработицы и больше устойчивости в семьях - особенно в год рабочих профессий, объявленный Президентом", — сказал он.

В ходе своего депутатского запроса, депутат сообщил, что уже обсудил проблему с вице-премьером Сериком Жумангарином и Министерством труда. В ближайшее время вопрос вынесут на уровень правительства.

В своём запросе Болатбек Нажметдинулы предложил закрепить обязательные минимальные требования по оплате труда, налогам и соцотчислениям в закупках, провести проверку компаний с минимальным штатом, участвующих в крупных проектах, создать систему контроля реальной занятости на стройках, а также установить персональную ответственность за соблюдение отечественного содержания.