На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недостаточную эффективность реализации Указа по либерализации экономики, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что во многих случаях работа носит формальный характер: компетентные органы сосредоточены на отчетности, а не на поддержке развития бизнеса. В результате ключевые задачи Указа до сих пор не решены.

Особое внимание Президент уделил процессу приватизации государственных активов. По его словам, в октябре прошлого года Правительством был утвержден перечень из 473 предприятий, подлежащих приватизации, однако мероприятия по их предпродажной подготовке не проводятся, а реализация активов не начата.

"Эта работа во многом носит формальный характер. Компетентные органы рассматривают поручения, указанные в документе, поверхностно. Вместо того, чтобы способствовать развитию бизнеса, они сосредоточены на отчетности. В результате ключевые задачи Указа в полной мере не решены. Здесь показателен процесс приватизации государственных активов", — заявил Президент.

Токаев подчеркнул, что отсутствие прогресса связано с тем, что государственные активы продолжают обслуживаться за счет бюджета, что влечет большие расходы и сдерживает развитие частного предпринимательства и конкуренции.

"А причина в том, что эти активы продолжают обслуживаться за счет государственного бюджета, что влечет за собой большие расходы. Не стоит забывать, что это серьезно сдерживает развитие частного предпринимательства и конкуренции", — отметил Глава государства.

Президент поручил Правительству в месячный срок пересмотреть подходы к реализации Указа и принять конкретные меры, которые обеспечат создание действительно благоприятной среды для предпринимательства.