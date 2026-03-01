Государственные СМИ Ирана сообщили о гибели Хаменеи

Сегодня 2026, 07:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анадолу Сегодня 2026, 07:47
Сегодня 2026, 07:47
153
Фото: Анадолу

Иранские государственные СМИ сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи – лидера Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA

"Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи принял мученическую смерть в результате утренней атаки, совершенной в субботу, 28 февраля, сионистским режимом и США", – говорится в сообщении IRNA.

Телеканал  SNN.Ir отметил, что Хаменеи принял мученическую смерть в священный для мусульман месяц Рамазан. 

Правительство объявило 40-дневный общенациональный траур и семь государственных выходных в связи с мученической кончиной верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Самое читаемое

Наверх