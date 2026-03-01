Иранские государственные СМИ сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи – лидера Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA

"Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи принял мученическую смерть в результате утренней атаки, совершенной в субботу, 28 февраля, сионистским режимом и США", – говорится в сообщении IRNA.

Телеканал SNN.Ir отметил, что Хаменеи принял мученическую смерть в священный для мусульман месяц Рамазан.