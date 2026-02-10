Казахстанские государственные ценные бумаги (ГЦБ) в 2026 году могут войти в международный индекс JPMorgan Frontier Markets, что станет важным сигналом для иностранных инвесторов. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, включение ГЦБ в индекс будет способствовать росту интереса со стороны нерезидентов и снижению стоимости внешних заимствований для страны.

"В этом году ожидаем вхождение наших государственных ценных бумаг в международный индекс JPMorgan Frontier Markets. Это будет способствовать дальнейшему росту иностранных инвестиций и снижению стоимости государственного заимствования", — отметил Сулейменов.

В Нацбанке подчеркнули, что интерес иностранных инвесторов к казахстанским ГЦБ уже растет: по итогам прошлого года объем вложений нерезидентов удвоился и составил 3,9 млрд долларов, а стоимость государственных заимствований снизилась на 1,5–2%.