В Конаеве прошла торжественная церемония, посвященная 30-летию Конституции Казахстана. В честь важной даты был поднят Государственный флаг на 55-метровый флагшток — символ независимости и единства страны, передает BAQ.KZ.

Церемония началась с внесения флага и исполнения Государственного гимна Казахстана. В этот день важные слова прозвучали от акима Алматинской области Марата Султангазиева, который в своем выступлении отметил центральную роль Конституции как основы стабильности и развития страны.

"Наша Конституция — это гарантия стабильности и основа вектора развития независимого Казахстана. Благодаря ей растет благосостояние нашего народа, укрепляется система социальной защиты и формируется правовая культура граждан. Алматинская область демонстрирует устойчивый рост, а новый статус города Конаев и создание города Алатау — это яркие примеры динамичного развития региона", — подчеркнул Марат Султангазиев.

В рамках торжеств также были награждены 28 жителей региона, которые внесли значительный вклад в развитие страны. Обладатели юбилейной медали "30 лет Конституции Казахстана", а также те, кто был удостоен Почетных грамот и Благодарственных писем акима области, стали героями этого события.

В честь юбилея Конституции в Алматинской области было организовано более 180 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тысяч человек. Этот день стал символом не только исторического значения Основного закона страны, но и новых шагов на пути к дальнейшему процветанию и укреплению единства Казахстана.