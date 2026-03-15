Ход республиканского референдума в Казахстане наблюдают международные эксперты. Один из них - Государственный комиссар по выборам Албании Илирджан Челибаши, прибывший в страну по приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана, передает корремпондент BAQ.KZ.

Иностранная делегация посетила несколько избирательных участков в Астане. В частности, наблюдатели побывали на участке, расположенном в коммунальном государственном учреждении «Общеобразовательная школа №119» акимата города Астаны. По словам Челибаши, это его первый визит в Казахстан.

«Я являюсь Государственным комиссаром по выборам Албании. Мы прибыли в Казахстан по приглашению Центральной избирательной комиссии. Это первый визит для меня и для всей нашей делегации», - сказал он.

Международный наблюдатель отметил, что организация референдума производит положительное впечатление.

«Мы посетили несколько участков, ознакомились с ходом голосования, пообщались с членами комиссий, задали вопросы о процедуре. Нам подробно объяснили, как всё организовано. По тем наблюдениям, которые мы сделали, подготовка к референдуму выглядит на хорошем уровне», - заявил Челибаши.

Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения голосования.

«Окончательные оценки можно давать после окончания дня. Мы ещё посетим несколько участков, однако на данный момент всё проходит спокойно и организованно», - отметил он.

По словам албанского комиссара, проведение референдума можно рассматривать как шаг в сторону укрепления демократических стандартов.