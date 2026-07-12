Государственный приют и ветмобиль нужны Костанаю для решения проблем с бродячими собаками

Зооволонтеры Костаная бьют тревогу. Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в естественную среду) вскоре прекратит свою работу, а точнее ее ждут существенные изменения. В мае был подписан новый закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам естественного обращения с животными". Однако, по словам костанайских зоозащитников, подробно обсудить закон пока не удалось, поэтому как по нему будут вести работу местные исполнительные органы, они пока не знают. Волонтеры считают, что для эффективной работы по обновленному документы областному центру нужны ветеринарный мобиль и приют для пожизненного содержания собак.

Ветмобиль эффективнее ОСВВ?

По данным зоозащитников, в Костанае около 5000 бродячих собак, еще примерно столько же по области. Всего в областном центре действуют три приюта, каждый из которых может вместить не больше 160-200 собак. Этого недостаточно, поэтому, как считают эксперты, давно назрела необходимость строительства нового приюта.

"В моем частном приюте сейчас около 160 собак. Я содержу их за счет финансовой поддержки моих подписчиков. За год в лучшем случаем забирают около 3-5 собак, остальные остаются жить в приюте. Им ежедневно нужны корм, вода и по необходимости медикаменты", - говорит руководитель ОФ "Сердце чистейшей породы" Людмила Берестова.

По ее словам, программа ОСВВ была проведена в Костанае с нарушениями, поэтому ее признали неэффективной. Эксперт отмечает, что при отлове использовали некачественную анестезию, стерилизацию провели не всем животным. Программа подразумевала ведение журнала и фиксацию на видео каждого этапа отлова, стерилизации и вакцинации собак, но этого сделано не было.

"В связи с чем я обратилась в управление ветеринарии с идеей купить ветмобиль, который, к примеру, уже успешно работает в Алматы. На нем можно ездить по всем дворам и закоулкам Костаная и на месте вакцинировать и стерилизовать собак", - говорит руководитель фонда.

По ее подсчетам, такой ветмобиль обойдется бюджету примерно в 50 млн тенге, но он будет гораздо эффективнее, чем программа ОСВВ.

В управлении ветеринарии акимата Костанайской области нам сообщили, что не рассматривали вопрос о приобретении ветмобиля, так как функции отлова бродячих животных передали местному отделу предпринимательства.

"Раньше мы занимались отловом бродячих животных согласно программе ОСВВ. Программа до сих пор работает, но теперь по ней работают городские и районные отделы ветеринарии", - пояснила заместитель руководителя управления Жазира Тажиева.

Потерявшиеся и бродячие

В отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная нам пояснили, что новый закон подписан, но пока не вступила в силу, поэтому в городе продолжается отлов бродячих собак по-старому.

"Это означает, что мы помещаем их в ПВС (приюты временного содержания), стерилизуем, вакцинируем и выпускаем в естественную среду обитания. Но, как только новый закон вступит в силу, методы немного поменяются. Выпускать обратно будем только бродячих кошек. Для собак предусмотрены другие нормы", - отметил заместитель руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Аяз Даненов.

Собак будут делить на временно потерявшихся, для которых срок содержания установлен в 60 дней и бродячих, которых будет держать не более пяти дней, а потом усыплять. Правда, как будут отличать бездомную собаку от домашней, если она долго бродила, пока никто не знает. В регионе надеются, что местные маслихаты урегулируют этот вопрос с помощью типовых правил.

"Если собаки домашние, то их обычно быстро находят, поэтому проблем возникнуть не должно. Что касается бродячих, то их будут усыплять с помощью разрешенных препаратов, а потом сжигать в инсинераторных печах", - пояснил заместитель руководитель отдела.

В отделе отметили, что за последнее время в службу iKomek поступило около 300 обращений на угрозу со стороны бродячих животных. За аналогичный период прошлого года было чуть больше 200 обращений. От укусов животных с начала года пострадало уде более 100 человек. Это свидетельствует о том, что количество бездомных собак не уменьшается.

На программу ОСВВ до конца года из бюджета Костаная выделили 25 млн тенге, но уже в начале марта отмечалось, что этих денег недостаточно. Дополнительно требовалось около 40 млн тенге. Но в связи с тем, что старая программа в ближайшее время прекратит свое действие, финансирование, скорее всего, передвинут уже на работу по новому закону.

Нужен государственный приют

Государственных ПВС (пунктов временного содержания) для бродячих собак в Костанае нет, поэтому услугу по содержанию животных будут разыгрывать на тендере. Но усыплять собак будут профессиональные ветеринары, поэтому проблем у животных возникнуть не должно, заверили в отделе ветеринарии. Отловом будут заниматься кинологи и передавать собак ветеринарам в ПВС. Инсинароторные печи есть при управлении ветеринарии.

На вопрос о покупке ветвмобиля в отделе предпринимательства ответили, что за счет бюджета его вряд ли удастся закупить - слишком большие траты. Тем более, что по новому закону такие приобретения не предусмотрены. Но если кто-то в частном порядке захочет купить такой автомобиль и оборудовать его под передвижной пункт для стерилизации и вакцинации собак за свой счет - никто препятствовать не будет.

Как и со строительством приюта для собак, где они могут содержаться всю жизнь. Кстати, идею по созданию приюта для бездомных животных за бюджетный счет акит Костаная Марат Жундубаев озвучил еще в марте этого года. Все ее дружно поддержали.

"В городе есть частные приюты общей вместимостью около 700 собак, но этого конечно недостаточно. Бродячих собак намного больше, хотя точной цифры никто не знает. Можно построить за счет бюджета отдельный приют со всей инфраструктурой на 1500 собак", - отмечал глава областного центра.

Зоозащитники считают, что все гладко только на словах, но на деле программа ОСВВ не показала свою эффективность, а как работать по новому закону вообще пока непонятно. По мнению волонтеров, отличить домашних собак от бродячих при отлове не так-то просто. Домашние тоже могут походить на бездомных, если блуждали несколько недель.

"Пять дней для содержания таких собак в ПВС очень мало. И еще непонятно кто будет контролировать усыпление и с помощью каких препаратов его будут производить. Во время программы ОСВВ для стерилизации использовали самые дешевые лекарства, поэтому многие животные после нее просто погибали", - отмечает Людмила Берестова.

Она считает, что в деле гуманного обращения с бродячими животными большую роль играет общественный контроль. Раньше он был предусмотрен и в отлове собак участвовали профессиональные ветеринары, но сейчас понимания по этому пункту пока нет.

Негуманный подход

Но самый главный момент, который стал триггером для большинства зоозащитников после принятия нового закона - это сама идея усыпления собак. Так как для этой услуги предусмотрен тендер, в котором будут участвовать те же волонтеры, содержащие приюты практически за свой счет, то эвтаназия вызывает у них много вопросов.

Зооволонтер и координатор программы ОСВВ по Костанайской области Ольга Соловьева не раз говорила, что в регионе нет контроля за бродячими животными. Владельцы их не регистрируют и не чипируют, поэтому официальных данных о том, сколько по городу и области бездомных собак, нет даже в отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

"Учет домашних собак ведется с 2023 году через электронную базу Танба. И за все время в ней зарегистрировано всего около 300 собак, проживающих в квартирах и частных домах региона. Но эта цифра явно не отражает действительность, не говоря уже о бродячих животных", - сообщила координатор программы ОСВВ.

По ее мнению, все зоозащитники работают, исходя из гуманного отношения к животным. Эвтаназия в это понятие не входит, поэтому участие в таких тендерах автоматически перечеркнет сам принцип создания приютов и всю систему ценностей волонтеров. Костанайские зоозащитники видят выход в строительстве приюта за бюджетный счет, который предложил аким города. Но эта идея требует много средств и времени. В отделе земельных отношений и архитектуры, которому аким поручил подобрать участок для размещения здания под приют, сообщили, что пока не занимались этим вопросом. Бюджетную заявку на выделение средств под строительство тоже пока не подавали.

Но если эти два момент согласуют в ближайшее время, приют все равно не построят за короткий срок, поэтому надежды на то, что он спасет регион от бродячих животных крайне малы. Пока получается, что интересы защитников животных и властей расходятся. Одни ищут малозатратный и быстрый способ избавления жителей от укусов и заражений бродячими животными, другие считают, что нужно следовать принципам гуманизма, даже несмотря на реальную и угрозы и опасность. Как разрешатся эти противоречия можно будет сказать только после работы по новому закону.