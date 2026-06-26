Государственный советник: порядок и дисциплина – фундамент стабильности в обществе

Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина "Наша идеология – Конституция".

По его словам, одним из важнейших изменений в результате проводимых реформ стало формирование единых правил и принципов, основанных на порядке, дисциплине и защите государственных интересов.

Как отметил Карин, президентские реформы уже привели к серьезному обновлению общественного сознания.

"Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия Государственного флага, отметил: "Масштабные реформы придают новый импульс развитию всех сфер. Кардинальные изменения, прежде всего, привели к серьезному обновлению общественного сознания. Изменилось содержание внутренней политики, стали более четкими ее ориентиры. В обществе постепенно утверждаются такие качества, как взаимная поддержка, трудолюбие, аккуратность и бережливость. Меняются взгляды и жизненные установки наших граждан", – написал Государственный советник.

По словам Карина, благодаря президентским реформам внутренняя политика страны претерпела глубокие изменения.

"Действительно, благодаря президентским реформам внутренняя политика страны претерпела глубокие изменения. Во многих сферах начал формироваться единый порядок. Были утверждены четкие регламенты в вопросах ономастики, установки памятников, присуждения ведомственных наград. Даже для выхода кинофильмов в прокат были введены специальные критерии", – говорится в статье.

Особое внимание Государственный советник уделил законодательным изменениям в отношении ряда общественных явлений.

"Следует также напомнить, что в отношении ряда общественных явлений были введены законодательные ограничения. В частности, установлена ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Введена административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, препятствующей идентификации личности, то есть полностью закрывающей лицо. Ужесточена ответственность за распространение противоправного контента, в том числе материалов, разжигающих межнациональную и межрелигиозную рознь", – отметил он.

По словам Карина, в период принятия этих решений предпринимались попытки оказать давление на государство.

"К сожалению, в период принятия этих норм предпринимались попытки оказать влияние как изнутри страны, так и извне. Некоторые эксперты даже заявляли, что поднимать подобные вопросы не стоило, а власть лишь создает себе дополнительные проблемы и новых противников. Другие утверждали, что те или иные решения не понравятся определенным общественным группам либо вызовут их недовольство", – написал Государственный советник.

Подводя итог, Карин подчеркнул, что государственная политика должна исходить исключительно из национальных интересов.