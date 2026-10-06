Государственный визит Султана Омана в Казахстан завершился

Президент Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, завершившего государственный визит в Казахстан.

В ходе визита лидеры двух стран провели переговоры, приняли участие в казахско-оманском бизнес-форуме и посетили Международный финансовый центр «Астана».

Касым-Жомарт Токаев наградил Хайсама бен Тарика Аль Саида орденом «Алтын Қыран». Стороны обсудили развитие торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства и сотрудничества в сфере новых технологий.