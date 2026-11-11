«Государство должно»: где заканчивается помощь и начинается личная ответственность

Семье после потери работы нужна поддержка. Родителю маленького ребенка – возможность устроить его в детский сад и выйти на работу. Человеку, который нуждается в постоянном уходе, – длительная защита. Как учитывать эти различия и каких действий ждать от самих граждан? На фоне обозначенного в Послании пересмотра социальной политики корреспондент BAQ.KZ обсудила эти вопросы с экспертами.

В Послании Касым-Жомарт Токаев поставил задачу обеспечить адресность помощи и направлять ее действительно нуждающимся. Другой приоритет – развитие социальной инфраструктуры, которая расширяет возможности людей. При этом Президент подчеркнул, что изменения должны учитывать реальное положение граждан, а новые механизмы необходимо сначала проверять в пилотном режиме.

Что стоит за словами «государство должно»

Образование, медицинская помощь, пенсионное обеспечение и защита трудовых прав – обязательства государства не ограничиваются пособиями малообеспеченным семьям. Но социальные гарантии не означают, что человеку обеспечат любой желаемый уровень достатка.

Директор Social Dynamics Research Center при университете Нархоз, Айман Жусупова относит выбор профессии, распоряжение доходами и заботу о семье к сфере личной ответственности. Вместе с тем она предлагает учитывать условия, в которых человек принимает решения.

«Прежде всего у человека должна быть реальная возможность зарабатывать на жизнь. Для этого недостаточно просто создавать рабочие места. Важно, чтобы труд достойно оплачивался, соблюдались трудовые права, были доступны качественное образование, медицинская помощь и профессиональное обучение. Особенно важно учитывать региональные различия. В крупных городах и небольших населенных пунктах возможности трудоустройства совершенно разные», – отмечает спикер.

Со стороны гражданина эксперт считает справедливым ожидать поиска работы, повышения квалификации и добросовестного использования помощи. От работодателя – достойных условий труда и соблюдения трудовых гарантий.

Социолог Гульмира Илеуова обращает внимание на ожидания людей: они складывались в разные исторические периоды. Поэтому государству важно ясно объяснять, какую поддержку оно гарантирует и что гражданам предстоит решать самостоятельно.

Нуждаемость или нежелание работать

Сам факт обращения за пособием не отвечает на вопрос, почему человек не может обеспечить себя. Эксперт подчеркивает: необходимо учитывать доходы, инфляцию и доступность работы, а выводы о настроениях общества подтверждать исследованиями.

Социолог, член экспертного сообщества Taldau Жансая Аканова предлагает оценивать и действия человека, и предоставленные ему возможности.

«В разговоре об иждивенчестве я бы задавала два вопроса. Какие шаги человек мог предпринять и что он действительно сделал? И какие возможности ему предоставило государство? Если обсуждать только поведение получателя пособия, легко упустить обстоятельства, которые мешают ему зарабатывать», – говорит Жансая Аканова.

За отсутствием работы могут стоять уход за близким, проблемы со здоровьем или невозможность оставить ребенка. Айман Жусупова отдельно выделяет неоплачиваемый уход: он требует времени и сил, хотя формально человек может считаться незанятым.

По мнению Гульмиры Илеуовой, именно поэтому адресная помощь должна учитывать больше, чем сведения о доходах.

«Социальная политика, безусловно, должна быть адресной. Необходимо понимать, кому именно оказывается помощь, в каких условиях живет человек и какие возможности у него есть для самостоятельного обеспечения своих потребностей. При этом нельзя оценивать нуждаемость исключительно по формальным показателям. Люди с одинаковыми ограничениями по здоровью могут находиться в совершенно разных жизненных обстоятельствах», – подчеркивает социолог.

Айман Жусупова добавляет: значение имеют стабильность заработка, состав семьи и ее реальные потребности.

Когда вакансия дает шанс на самостоятельность

Жансая Аканова предлагает начать с простого вопроса: сможет ли человек воспользоваться предложением службы занятости?

«Если подходящие варианты действительно есть, от человека можно ожидать откликов, участия в собеседованиях и готовности освоить новые навыки. Если он отказывается, важно выяснить причину. Иногда достаточно подобрать другой график или помочь с проездом. Если доступные варианты есть, а человек раз за разом отказывается без уважительной причины, тогда уместно говорить о его ответственности», – считает эксперт.

Для родителя, который один воспитывает ребенка, решающим условием может стать место в детском саду с подходящим графиком. Для человека, ухаживающего за родственником, – доступная услуга по уходу. По оценке социолога, такая помощь позволяет людям реализовать готовность работать.

Почему первой зарплаты бывает недостаточно

Выход на работу меняет не только доходы, но и расходы. Айман Жусупова считает, что денежная помощь и содействие занятости должны дополнять друг друга.

«Мы часто исходим из того, что трудоустройство автоматически решает вопрос бедности. Но это не всегда так. Человек может работать и при этом продолжать нуждаться в социальной помощи, особенно если у него несколько детей или другие иждивенцы. Поэтому важно учитывать не только наличие работы, но и размер заработка, а также реальные потребности семьи», – поясняет эксперт.

Специалисты предлагают рассмотреть постепенное сокращение поддержки по мере роста дохода. Речь идет об экспертном предложении: дать семье время закрепиться на работе и перейти к самостоятельному обеспечению.

Такая же практическая оценка нужна программам переобучения.

Гульмира Илеуова отмечает, что курсы должны отвечать потребностям работодателей.

«При обсуждении социальной поддержки необходимо учитывать не только готовность человека работать, но и реальные возможности рынка труда. Для одних граждан первостепенное значение имеют справедливые правила, равные возможности, защита прав и развитие конкуренции. Другие находятся в более сложном положении и нуждаются в дополнительной поддержке. Поэтому нельзя применять одинаковый подход ко всем категориям населения. Важно учитывать исходные возможности человека, его образование, состояние здоровья, семейные обстоятельства и положение на рынке труда», – поделилась социолог.

Жансая Аканова считает важным заранее объяснять участникам, кто готов нанимать выпускников, где им предстоит работать и сколько они смогут зарабатывать.

Результат обучения, по мнению, стоит оценивать через несколько месяцев после трудоустройства: сохранил ли человек работу и стало ли семье легче покрывать повседневные расходы.

Жилье и дети: обязанности остаются у семьи

В жилищном вопросе Гульмира Илеуова разделяет поддержку нуждающихся и ожидание собственной квартиры для каждого. Аренда, временное и служебное жилье могут решать разные задачи, но условия их получения должны быть понятными. В вопросах воспитания отводит семье ведущую роль.

«Ответственность должна быть обоюдной. Государство создает условия для образования и развития ребенка, однако основная роль в формировании ценностей принадлежит семье. Наши исследования показывают, что сами граждане также отводят семье первостепенную роль в воспитании подрастающего поколения. Поэтому перекладывать всю ответственность на образовательные учреждения или государственные структуры было бы неправильно», – считает эксперт.

При этом доступность образования и медицинской помощи, рассматривается, как важная часть социальной защиты. Она положительно оценивает возможность получать сложные медицинские услуги в Казахстане при соблюдении установленных условий, обращая внимание и на различия в доступности помощи между регионами.

Кого нельзя оставлять без поддержки

Не для каждой семьи помощь может быть краткосрочной. После увольнения доход нередко удается восстановить. При постоянной потребности в уходе или устойчивых ограничениях заработка защита нужна надолго, считает Жансая Аканова.

Айман Жусупова предостерегает от жесткого деления людей на трудоспособных и нетрудоспособных.

"Многие люди с инвалидностью могут и хотят работать, если для этого созданы необходимые условия. Но, я бы не стала жестко делить получателей помощи на тех, кому она положена временно, и тех, кто нуждается в ней постоянно. Жизненные обстоятельства гораздо сложнее. Например, человек может быть трудоспособным, но несколько лет ухаживать за тяжелобольным родственником. Или семья может длительное время находиться в бедности, несмотря на то что взрослые работают. Кроме того, нужно различать социальное обеспечение и адресную помощь", - отмечает эксперт.

Жансая Аканова считает, - Цифровая карта семьи помогает определить, кому стоит предложить помощь. Однако за одинаковым доходом могут скрываться разные обстоятельства, которые нужно уточнять.

«Поэтому перед решением о помощи важно поговорить с самой семьей. А если в данных ошибка или в поддержке отказали, человек должен получить понятное объяснение и знать, куда обратиться за пересмотром. Для семьи это практический вопрос. От ответа может зависеть, сможет ли она в этом месяце оплатить жилье, лекарства или уход», – подчеркивает социолог.

Оценивать результат социальной политики Айман Жусупова предлагает по устойчивому улучшению жизни людей. Сохранилась ли работа, вырос ли доход, хватает ли семье средств на основные нужды – эти показатели, по ее мнению, важнее самого сокращения числа получателей пособий.