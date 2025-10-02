В столице продолжается XVI Евразийский форум KAZENERGY. В рамках мероприятия отдельное внимание было уделено экономике инвестиций, а именно партнёрству бизнеса и государства. Подробности стали известны на панельной сессии с участием Ассоциации инвесторов Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

По итогам февральской встречи Президента с представителями крупного бизнеса было принято решение о создании новой диалоговой площадки для государства, предпринимателей и гражданского общества. Так появилась Ассоциация инвесторов Казахстана, которую возглавил Председатель KAZENERGY и Совета Ассоциации инвесторов Болат Акчулаков.

По его словам, Ассоциация призвана стать пространством открытого диалога, где будут совместно обсуждаться реформы, новые подходы к управлению экономикой и меры по развитию предпринимательства.

"Государство и бизнес должны заключить не формальный договор, а настоящий союз, как семья, в которой рождаются новые идеи и проекты. Будущее страны — в росте экономики, а значит, нам необходимо объединяться ради общего наследия для следующих поколений", — отметил Акчулаков.

Он подчеркнул, что при разработке программы деятельности Ассоциации были определены около семи ключевых направлений. Среди них особое место занимают два стратегических приоритета — либерализация экономики и дебюрократизация.

"Мы хотим создать процесс, который будет непрерывным, а не ограничиваться “быстрыми победами”. Для этого необходимо использовать современные инструменты — цифровизацию и искусственный интеллект. Они могут стать эффективным механизмом регулирования экономики и взаимодействия государства с бизнесом", — добавил спикер.

Акчулаков также напомнил, что в своём недавнем Послании Президент страны объявил о создании Центра рекультурного интеллекта. По его словам, эта инициатива напрямую связана с задачами Ассоциации инвесторов, так как открывает новые возможности для выстраивания долгосрочной и устойчивой экономической политики.

