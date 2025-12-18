Государство продолжает меры поддержки арендного и льготного жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году на эти цели выделяются средства республиканского бюджета и выпускаются государственные ценные бумаги. На пресс-встрече вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал о результатах за 11 месяцев.

"В текущем году целью обеспечения арендным жильём социально уязвимых слоев населения за счет республиканского бюджета и выпуска государственных ценных бумаг на рыночных условиях запланировано приобретение 14,5 тыс. квартир на сумму 222,4 млрд тенге. По итогам 11 месяцев приобретено 7,2 тыс. квартир. Кроме того, за счет выпуска государственных ценных бумаг, акиматами запланировано приобретение 11,2 тыс. кредитных квартир на сумму 142 млрд тенге. По итогам 11 месяцев построено и приобретено 4,3 тыс. квартир", — пояснил он.

Помимо строительства и покупки квартир, государство активно выдаёт льготные займы, чтобы граждане могли самостоятельно улучшать свои жилищные условия. Это помогает расширять доступ к жилью и стимулирует ипотечный рынок, особенно для социально уязвимых слоев населения.