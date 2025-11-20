Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Сената прокомментировал вопрос депутата Султанбека Макежанова по оптимизации бюджетных расходов, передаёт BAQ.KZ.

Олжас Бектенов сообщил, что в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период базовые расходы были сокращены с 15% до 12%. При этом серьезная нагрузка на бюджет сохраняется в социальной сфере. По словам Премьер-министра, социальные пособия и различные меры поддержки составляют порядка 60% от общего объема государственного бюджета.

"В республиканском бюджете в течение долгого времени эти расходы составляли свыше 40%. При формировании бюджета на трехлетку нам удалось эту цифру снизить до 38%, но задел еще большой есть. И мы эту работу будем проводить. Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по различным объективным факторам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать, он должен работать. Государство его содержать не должно и не будет", — отметил Олжас Бектенов.