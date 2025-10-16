В преддверии Дня Республики в Астане прошло пленарное заседание XII Гражданского форума Казахстана под девизом "Справедливый Казахстан: партнёрство гражданского общества и государства", передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по делам гражданского общества Минкультуры.

В мероприятии приняли участие более 700 делегатов, включая депутатов Парламента, представителей госорганов, дипломатического корпуса, неправительственных организаций, бизнес-сообщества, а также отечественных и международных экспертов. Среди участников были 38 зарубежных гостей из 19 посольств, 10 международных организаций и шесть стран.

Заседание открыл помощник Президента РК по внутренней политике и коммуникациям Арман Кырыкбаев, зачав приветственное слово Главы государства:

"Сегодня в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций. Их по праву можно считать надежными партнёрами государства. Вы активно содействуете укреплению единства и согласия в стране, воплощению принципов "Адал азамат", "Закон и порядок", "Таза Казахстан". Выражаю вам искреннюю признательность. Государство неизменно придаёт особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объём средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодёжи. Такое эффективное партнёрство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие. Уверен, что конструктивные идеи и дельные предложения, прозвучавшие сегодня, придадут новый импульс развитию гражданского общества", - сказал он.

В ходе форума были представлены экспертные доклады и предложения представителей НПО по вопросам устойчивого развития, экологии, цифровизации, инклюзии и поддержки молодежных инициатив. Участники отметили, что сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом является фундаментом для построения справедливого и устойчивого Казахстана.

Министр культуры и информации Аида Балаева в своём выступлении поблагодарила всех участников и выразила уверенность в практическом воплощении озвученных идей, способствующих укреплению доверия и социальной ответственности. Особое внимание она уделила парламентской реформе, назвав её "важным этапом политической модернизации страны", призвав гражданское общество активно включиться в обсуждение реформы и донести её суть до населения:

"Реформа Парламента, о которой Президент говорил в своём Послании, является важным этапом политической модернизации страны. Она создаёт условия для совершенствования законодательной культуры и обеспечивает большую открытость и справедливость в процессе принятия государственных решений. В связи с этим призываю всех представителей гражданского общества активно включиться в обсуждение этой реформы и донести её смысл до широкой общественности", - отметила она.

За последние пять лет на основе рекомендаций Гражданского форума в Казахстане были приняты ключевые документы, включая Концепцию развития гражданского общества до 2030 года и закон "Об общественном контроле". Также были внесены изменения в регулирование деятельности общественных советов, проведения мирных собраний, благотворительности, волонтерства и грантового финансирования НПО.

Накануне республиканского форума по всей стране прошли 20 региональных мероприятий с участием более 3000 неправительственных организаций. В течение года профильные министры провели встречи с отраслевыми НПО, в результате которых подготовлено более двухсот предложений для дальнейшей работы.