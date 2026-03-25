В Казахстане с апреля 2022 года действует программа субсидирования части арендной платы за жильё, арендованное в частном жилищном фонде. На сегодняшний день в рамках этого механизма 9 951 семья получает выплаты на оплату аренды. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Данная мера была введена по поручению Главы государства и сегодня позволяет тысячам социально уязвимых семей снизить расходы на аренду жилья.

Министерство промышленности и строительства разъяснило, как работает программа, кому она предоставляется и сколько семей уже охвачено поддержкой.

Кому предназначена программа

Программа субсидирования части арендной платы за жильё из частного жилищного фонда предназначена для определённых категорий граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

Для участия гражданин должен относиться к одной из следующих категорий:

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Таким образом, программа ориентирована не на всех граждан, а на социально уязвимые категории, нуждающиеся в жилье и состоящие в очереди.

Как предоставляется государственная поддержка

Мера государственной поддержки реализуется через АО «Отбасы банк».

В рамках программы арендная плата субсидируется по принципу 50/50. При этом источники финансирования распределяются следующим образом: 80% суммы субсидии выплачивается из республиканского бюджета, 20% — из местного бюджета.

Данный порядок закреплён в правилах субсидирования, утверждённых приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Республики Казахстан №152 от 30 апреля 2025 года.

Требования к доходу

При участии в программе учитывается уровень дохода семьи.

Субсидия назначается только в том случае, если совокупный доход семьи за последние 6 месяцев в расчёте на каждого члена не превышает одного прожиточного минимума.

Это означает, что программа направлена прежде всего на граждан, действительно нуждающихся в финансовой поддержке.

Какие доходы учитываются

При расчёте совокупного дохода учитываются все доходы, полученные на территории Казахстана за отчётный период.

К ним относятся все виды заработной платы, включая сдельную и повременную оплату труда, премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты.

Кроме того, учитывается доход от предпринимательской деятельности, если гражданин или члены его семьи занимаются бизнесом.

Ограничения по площади жилья

В рамках программы установлены ограничения по площади арендуемого жилья.

Для семьи из 1–3 человек максимальная площадь составляет не более 40 квадратных метров, для семьи из 4–5 человек — не более 60 квадратных метров, для семьи из 6 и более человек — не более 80 квадратных метров.

Таким образом, государство субсидирует не любое жильё, а только в пределах установленных нормативов.

Если жильё превышает норму

Если семья арендует жильё большей площади, субсидируется не вся площадь, а только 50% от установленного норматива.

Например, если для семьи предусмотрено 40 квадратных метров, но арендуется жильё большей площади, субсидия рассчитывается только на половину установленного лимита.

Таким образом, программа не ограничивает выбор жилья, но чётко ограничивает размер государственной поддержки.

Сколько семей получили помощь

С момента запуска программы субсидии получили 36 901 семья.

При этом выплаты были прекращены для 26 667 семей.

Причинами стали выявленные нарушения: проживание третьих лиц по адресу аренды или аренда жилья у близких родственников. Такие случаи противоречат условиям программы, поэтому выплаты прекращаются.

Программа направлена именно на аренду жилья на рынке, а не на формальные договорённости между родственниками.

Динамика по годам

В 2022 году субсидии получили 2 335 заявителей на сумму 449 млн тенге, из которых 359 млн тенге — средства республиканского бюджета и 90 млн тенге — местного.

В 2023 году помощь получили 10 199 семей на сумму 5,3 млрд тенге.

В 2024 году выплаты были произведены 10 403 семьям на сумму 9,6 млрд тенге.

В 2025 году поддержку получили 11 687 семей на сумму 9,5 млрд тенге.

Таким образом, ежегодно увеличивается как число участников программы, так и объём финансирования.

Текущие показатели

На сегодняшний день субсидии получают 9 951 семья.

Среди них: 850 — лица с инвалидностью I и II групп, 665 — семьи с детьми с инвалидностью, 106 — дети-сироты, 8 330 — многодетные семьи.

Это показывает, что основную долю получателей составляют многодетные семьи.

Финансирование и планы

С начала текущего года общий объём выплат составил 1,9 млрд тенге.

В 2026 году планируется предоставить субсидии примерно 11 200 семьям, однако фактическое число получателей будет зависеть от количества поданных заявок.

Очередь на жильё

По данным министерства, в настоящее время в очереди на получение жилья состоят 964 тысячи семей.

Это означает, что программа субсидирования аренды не решает полностью жилищную проблему, но служит временной и реальной поддержкой для тысяч семей.

Суть программы

По информации министерства, около 11 тысяч семей могут оплачивать часть аренды жилья за счёт государства до получения собственного жилья из государственного фонда.

Программа не предусматривает бесплатное предоставление жилья, но помогает снизить финансовую нагрузку в период ожидания.

С 2022 года она уже оказала реальную финансовую помощь десяткам тысяч семей.

Главное преимущество программы — поддержка граждан в переходный период до получения собственного жилья.

При этом условия участия остаются чёткими: нахождение в очереди на жильё, принадлежность к социальной категории, соответствие уровню дохода и соблюдение требований к арендуемому жилью.