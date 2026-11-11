Государство оплатит 80% страховки за скот: кого это касается
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Казахстанским фермерам, которые покупают племенной скот по льготным программам «Игілік» и «Береке», придется обязательно застраховать животных. При этом государство берет на себя 80% стоимости страховки. Такая поддержка позволяет хозяйствам защититься от крупных убытков в случае гибели скота.
Сейчас в Казахстане идет завоз животных, приобретенных по этим программам. Они предназначены для развития племенного животноводства, то есть разведения породистого скота для получения потомства и повышения продуктивности хозяйств.
Программа «Игілік» рассчитана на приобретение импортного племенного крупного и мелкого рогатого скота, а также отечественных и зарубежных племенных лошадей, верблюдов, свиней, маралов и пчелиных семей.
«Береке» предназначена для более крупных хозяйств, закупающих импортный племенной скот большими партиями.
Обе программы предусматривают льготные кредиты под 6% годовых на срок до 7 лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млрд теңге.
Сколько придется платить за страховку
Фермерам не нужно самостоятельно оплачивать всю стоимость страхования. Государство компенсирует 80% страховой премии, а хозяйство вносит оставшиеся 20%.
Например, если страховка стоит 100 тысяч теңге, фермер заплатит только 20 тысяч. Остальные 80 тысяч покроет государство.
Страхование приобретенного скота является обязательным условием получения займа по программам «Игілік» и «Береке». Животных необходимо зарегистрировать в государственной системе учета, организовать надлежащий уход и ветеринарное обслуживание.
От каких рисков защищает страховка
Страхование может покрывать гибель животных по самым разным причинам. Среди них инфекционные и другие заболевания, пожары, несчастные случаи и стихийные бедствия.
Например, страховка может предусматривать выплату, если животное погибло от удара молнии, нападения диких зверей, отравления, укуса змеи, утопления или падения в ущелье.
Отдельно предусмотрена защита от природных катаклизмов. В зависимости от выбранного страхового продукта она может распространяться на паводки, наводнения, сели, оползни, ураганы, град и другие опасные явления.
Есть страхование и на случай, когда животных приходится принудительно изымать и уничтожать из-за особо опасных заболеваний, например сибирской язвы, ящура, бруцеллеза или туберкулеза.
При этом перечень страховых случаев зависит от выбранного продукта и условий договора. Сам факт заболевания или гибели животного не означает автоматического получения выплаты.
Застраховать можно крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней и сельскохозяйственную птицу. Договоры заключаются на 3, 6, 9 или 12 месяцев.
Как оформить страховку
Для оформления не обязательно посещать страховую компанию. Весь процесс доступен онлайн через сервис QALQAN на платформе Kezekte.kz.
Фермеру нужно зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи, выбрать животных, страховую компанию и подходящий страховой продукт. После этого можно заключить электронный договор и оплатить свою часть страховки.
При этом животные должны быть предварительно зарегистрированы в государственной системе идентификации сельскохозяйственных животных.
Если произойдет страховой случай, заявление на выплату можно направить через тот же электронный сервис.
Размер компенсации будет зависеть от условий договора, стоимости застрахованных животных и предусмотренной франшизы. Франшиза означает часть убытка, которую страховая компания не возмещает.
Получателем страховой выплаты может быть сам фермер или организация, выдавшая кредит, если она указана в договоре.
Оператором системы агрострахования выступает Аграрная кредитная корпорация, входящая в холдинг «Байтерек».
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