Государство оплатит 80% страховки за скот: кого это касается

Казахстанским фермерам, которые покупают племенной скот по льготным программам «Игілік» и «Береке», придется обязательно застраховать животных. При этом государство берет на себя 80% стоимости страховки. Такая поддержка позволяет хозяйствам защититься от крупных убытков в случае гибели скота.

Сейчас в Казахстане идет завоз животных, приобретенных по этим программам. Они предназначены для развития племенного животноводства, то есть разведения породистого скота для получения потомства и повышения продуктивности хозяйств.

Программа «Игілік» рассчитана на приобретение импортного племенного крупного и мелкого рогатого скота, а также отечественных и зарубежных племенных лошадей, верблюдов, свиней, маралов и пчелиных семей.

«Береке» предназначена для более крупных хозяйств, закупающих импортный племенной скот большими партиями.

Обе программы предусматривают льготные кредиты под 6% годовых на срок до 7 лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млрд теңге.

Сколько придется платить за страховку

Фермерам не нужно самостоятельно оплачивать всю стоимость страхования. Государство компенсирует 80% страховой премии, а хозяйство вносит оставшиеся 20%.

Например, если страховка стоит 100 тысяч теңге, фермер заплатит только 20 тысяч. Остальные 80 тысяч покроет государство.

Страхование приобретенного скота является обязательным условием получения займа по программам «Игілік» и «Береке». Животных необходимо зарегистрировать в государственной системе учета, организовать надлежащий уход и ветеринарное обслуживание.

От каких рисков защищает страховка

Страхование может покрывать гибель животных по самым разным причинам. Среди них инфекционные и другие заболевания, пожары, несчастные случаи и стихийные бедствия.

Например, страховка может предусматривать выплату, если животное погибло от удара молнии, нападения диких зверей, отравления, укуса змеи, утопления или падения в ущелье.

Отдельно предусмотрена защита от природных катаклизмов. В зависимости от выбранного страхового продукта она может распространяться на паводки, наводнения, сели, оползни, ураганы, град и другие опасные явления.

Есть страхование и на случай, когда животных приходится принудительно изымать и уничтожать из-за особо опасных заболеваний, например сибирской язвы, ящура, бруцеллеза или туберкулеза.

При этом перечень страховых случаев зависит от выбранного продукта и условий договора. Сам факт заболевания или гибели животного не означает автоматического получения выплаты.

Застраховать можно крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней и сельскохозяйственную птицу. Договоры заключаются на 3, 6, 9 или 12 месяцев.

Как оформить страховку

Для оформления не обязательно посещать страховую компанию. Весь процесс доступен онлайн через сервис QALQAN на платформе Kezekte.kz.

Фермеру нужно зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи, выбрать животных, страховую компанию и подходящий страховой продукт. После этого можно заключить электронный договор и оплатить свою часть страховки.

При этом животные должны быть предварительно зарегистрированы в государственной системе идентификации сельскохозяйственных животных.

Если произойдет страховой случай, заявление на выплату можно направить через тот же электронный сервис.

Размер компенсации будет зависеть от условий договора, стоимости застрахованных животных и предусмотренной франшизы. Франшиза означает часть убытка, которую страховая компания не возмещает.

Получателем страховой выплаты может быть сам фермер или организация, выдавшая кредит, если она указана в договоре.

Оператором системы агрострахования выступает Аграрная кредитная корпорация, входящая в холдинг «Байтерек».