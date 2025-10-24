Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики, подчеркнул, что государство последовательно решает существующие проблемы, ориентируясь не на саморекламу, а на конкретные результаты, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Государство последовательно решает имеющиеся проблемы. Исходим из того, что главное – это результат, а не самореклама. Создается среда, или, как сейчас принято говорить, экосистема, в которой каждый гражданин благодаря своему трудолюбию и знаниям мог бы проявить себя и построить успешную деловую, творческую или государственную карьеру", – отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан становится "магнитом для талантливых и целеустремленных людей". Президент подчеркнул, что главное богатство страны –— это образованные и активные граждане.

"Каждый гражданин своими успехами и трудолюбием вносит весомую лепту в процветание страны. Мы должны гордиться добропорядочными людьми, поддерживать их как подлинных патриотов, потому что именно они укрепляют общенациональную солидарность и мотивируют наших граждан к покорению профессиональных и духовных высот", – сказал он.

Глава государства также отметил, что настоящее развитие возможно лишь при единстве и созидательном настрое граждан.

"Мы должны уважать созидательный дух казахстанцев и всячески поддерживать этот позитивный процесс.

Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели – это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха – это время конкретных действий. Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем. Настоящий патриотизм – это и есть преданность Родине не на словах, а на деле", – подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан находится в начале сложного пути, однако потенциал страны позволяет с уверенностью смотреть в будущее.