Казахстан завершает год масштабной модернизации сферы культуры, укрепляя инфраструктуру, расширяя возможности для творчества и усиливая поддержку работников отрасли, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

На Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на необходимости строительства и развития театров в регионах. В этой связи планируется ремонт здания театра "Жастар", а также рассматривается вопрос строительства нового здания для Театра кукол в Астане. В ближайшие годы также запланировано возведение новых зданий драматических театров в Семее, Конаеве и Актобе.

Параллельно ведется реконструкция республиканских театров, включая Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова и Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы. В числе приоритетов обозначена и модернизация инфраструктуры образовательных учреждений культуры. В этом году завершена реконструкция главного корпуса Казахского национального университета искусств имени К. Байсейітовой, началось строительство нового общежития Академии искусств имени Т. Жургенова, продолжается обновление зданий трех школ искусств в крупных городах.

Сообщается, что в 2025 году завершено строительство 61 объекта культуры, в регионах ведутся ремонтные работы на 251 объекте. Продолжается создание археологического парка "Бозок", который станет важным центром изучения истории столицы.

Социальная поддержка работников культуры остается одним из приоритетов государственной политики. В период с 2022 по 2025 годы заработная плата 64 тысяч работников организаций культуры и архивов ежегодно увеличивалась на 20 процентов. Государство также поощряет выдающихся деятелей искусства через стипендии и награды. В начале года 75 представителей культуры получили государственные стипендии, а по Указу Президента ряд граждан был удостоен государственных наград за вклад в развитие и популяризацию культуры страны.

Среди отмеченных деятелей — оперная певица Мария Мудряк, которой в 2025 году присвоено звание "Заслуженный деятель Казахстана". "Для меня большая честь получить признание моей родины – Казахстана. Я очень благодарна нашему Президенту. Этот год особенный для меня: 28 лет с начала моей профессиональной карьеры. Я с гордостью представляю нашу страну на ведущих оперных сценах мира и намерена и впредь достойно служить своей Родине, прославляя ее своими выступлениями", — сказала певица.

Кроме того, статус "Академический" официально присвоен ряду ведущих учреждений культуры, в том числе Талдыкорганскому драматическому театру имени Б. Римовой, Алматинскому государственному театру кукол, Жамбылскому областному казахскому драматическому театру имени А. Токпанова, а также Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева.

В Министерстве культуры и информации отметили, что проводимая работа направлена на устойчивое развитие культурной сферы и расширение доступа граждан к культурным ценностям по всей стране.