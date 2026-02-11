Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов подчеркнул, что проект новой Конституции Республики Казахстан отражает ценности справедливости, национальную преемственность и интересы граждан, передает BAQ.KZ.

Об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии, отметив широкую поддержку документа среди населения и партийных структур.

– Проект новой Конституции впервые закрепляет на уровне Преамбулы и общих положений ценностную установку справедливости Казахстана как фундаментальный ориентир государственного развития. Справедливый Казахстан - это страна, где безусловно соблюдаются закон и порядок, страна равных возможностей и гарантированных прав и свобод, где обязанности так же важны, как и права человека", — сказал Магеррам Магеррамов.

Депутат также отметил внимание к межэтническому и межконфессиональному согласию, праву на труд и социальной защищенности работников.

"Государственная политика в промышленности, инфраструктуре и производстве должна выстраиваться вокруг интересов человека труда, а не только экономических показателей и прибыли работодателя. Поддержка права на труд и социальной защищенности работников была встречена особенно тепло сторонниками Народной партии Казахстана. Новая Конституция также закрепляет экологические ценности и формирование высокой экологической культуры граждан. Сторонники Народной партии особенно поддержали бережное отношение к природе, закрепленное в основном законе, — говорит мажилисмен.

Он подчеркнул институциональные новшества документа.