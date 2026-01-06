В 2026 году расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу увеличатся почти на 900 млрд тенге и превысят 6,8 трлн тенге. Основная часть средств будет направлена на пенсии и государственные пособия, которыми охватят около 5 млн казахстанцев. Социальные выплаты остаются одним из ключевых приоритетов бюджета, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Минтруда РК, в целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2026 году предусмотрены на уровне 6 трлн 833 млрд тенге, что на 15,1%, или 897,7 млрд тенге, больше по сравнению с 2025 годом.

Доля этих расходов составит 3,7% к ВВП и 24,6% от общего объема республиканского бюджета, то есть почти каждая четвертая бюджетная тенге будет направлена на социальную поддержку.

Почти весь объем средств — 99,3%, или 6 трлн 783 млрд тенге, планируется направить непосредственно на социальные выплаты гражданам.

Из них:

4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить порядка 2,6 млн пенсионеров;

1 трлн 893 млрд тенге — на выплату государственных пособий, которые получат около 2,3 млн человек.

Оставшаяся часть средств будет направлена на оказание социальных услуг, включая протезно-ортопедическую помощь людям с инвалидностью, слухоречевую реабилитацию детей, строительство реабилитационных центров, а также обеспечение процессов выплаты пенсий и пособий.

Как сообщалось ранее, сегодня за счет республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на эти цели было направлено 5 трлн 858 млрд тенге, выплаты получили 4,6 млн человек, в том числе около 2,5 млн пенсионеров и более 2,1 млн получателей государственных пособий.

В Министерство труда и социальной защиты населения РК подчеркивают, что все обязательства по социальным выплатам выполняются своевременно и в полном объеме.