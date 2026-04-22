Государство увеличило квоту для кандасов в регионе
В регион продолжают переезжать этнические казахи, получая государственную поддержку
В Атырауская область увеличена региональная квота на приём кандасов — в этом году она составляет 125 мест, передает BAQ.kz.
По данным региональной службы коммуникаций, по состоянию на апрель в квоту уже включены 47 человек из 15 семей, которые переехали в область и получают государственную поддержку.
В прошлом году в регион переселились 62 семьи, всего 100 человек. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Китая, России и Туркменистана. Основная часть кандасов разместилась в Атырау, один человек — в городе Кульсары.
Как отметил руководитель центра трудовой мобильности Мереке Ескалиев, государство оказывает комплексную помощь переселенцам.
«Каждой семье предоставляется единовременная субсидия на переезд, компенсируются расходы на аренду жилья и коммунальные услуги сроком до 12 месяцев. Также предусмотрена финансовая помощь до 50% стоимости жилья», — сообщил он.
По его словам, в настоящее время продолжаются выплаты коммунальных расходов для 21 семьи.
Специалисты отмечают, что подать заявку на включение в региональную квоту можно онлайн — через портал Migration.enbek.kz, систему электронного правительства или через государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Работа по переселению кандасов в регион продолжается.
