В Атырауская область увеличена региональная квота на приём кандасов — в этом году она составляет 125 мест, передает BAQ.kz.

По данным региональной службы коммуникаций, по состоянию на апрель в квоту уже включены 47 человек из 15 семей, которые переехали в область и получают государственную поддержку.

В прошлом году в регион переселились 62 семьи, всего 100 человек. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Китая, России и Туркменистана. Основная часть кандасов разместилась в Атырау, один человек — в городе Кульсары.

Как отметил руководитель центра трудовой мобильности Мереке Ескалиев, государство оказывает комплексную помощь переселенцам.

«Каждой семье предоставляется единовременная субсидия на переезд, компенсируются расходы на аренду жилья и коммунальные услуги сроком до 12 месяцев. Также предусмотрена финансовая помощь до 50% стоимости жилья», — сообщил он.

По его словам, в настоящее время продолжаются выплаты коммунальных расходов для 21 семьи.

Специалисты отмечают, что подать заявку на включение в региональную квоту можно онлайн — через портал Migration.enbek.kz, систему электронного правительства или через государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Работа по переселению кандасов в регион продолжается.