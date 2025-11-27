Государству вернули 16 земельных участков с полезными ископаемыми
Государству вернули земли на сотни миллионов.
Прокуратура Костанайской области выявила нарушения, связанные с непринятием мер по возврату земельных участков, ранее предоставленных для недропользования, передает BAQ.KZ.
Проверка установила, что у ряда хозяйствующих субъектов истекли сроки действия лицензий на добычу общераспространённых полезных ископаемых, а некоторые контракты на недропользование были досрочно прекращены.
Несмотря на это, 16 участков продолжали числиться за недропользователями, хотя правовых оснований для дальнейшего владения у них уже не было. Подобная ситуация противоречит требованиям статей 21 и 107 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", согласно которым земельные участки должны быть возвращены государству после утраты права недропользования.
По итогам надзорных мероприятий прокуратуры все 16 участков были возвращены в государственную собственность. Их совокупная стоимость превышает 625 млн тенге.
В ведомстве отмечают, что работа по устранению нарушений в сфере недропользования продолжается и будет усилена в целях защиты государственных интересов и эффективного использования ресурсов.
