С начала года органы прокуратуры Казахстана провели системную работу по защите материальных интересов государства, в результате чего в государственную собственность возвращено имущество на общую сумму 30 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

В ходе прокурорского надзора выявлены многочисленные нарушения в работе отделов экономики и финансов ряда районных акиматов. Так, в Есильском районе должностные лица не приняли меры по передаче в коммунальную собственность 14 бесхозных объектов, среди которых водонапорная башня, здание сельского клуба, трансформаторная подстанция и водопроводные сети.

Похожие нарушения обнаружены в районе Шал акына, где бесхозные водопроводные сети протяжённостью 6 километров не были оформлены в собственность государства.

В Кызылжарском районе не были возвращены оборудование и техника — трансформаторная подстанция и дизельный генератор на сумму более 13 миллионов тенге, находившиеся у подрядной организации.

По итогам проверок виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а имущество стоимостью около 200 миллионов тенге возвращено в государственную собственность.