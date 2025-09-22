Государству возвращено имущество на 200 млн тенге в СКО
Северо-Казахстанская прокуратура усилила контроль.
С начала года органы прокуратуры Казахстана провели системную работу по защите материальных интересов государства, в результате чего в государственную собственность возвращено имущество на общую сумму 30 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
В ходе прокурорского надзора выявлены многочисленные нарушения в работе отделов экономики и финансов ряда районных акиматов. Так, в Есильском районе должностные лица не приняли меры по передаче в коммунальную собственность 14 бесхозных объектов, среди которых водонапорная башня, здание сельского клуба, трансформаторная подстанция и водопроводные сети.
Похожие нарушения обнаружены в районе Шал акына, где бесхозные водопроводные сети протяжённостью 6 километров не были оформлены в собственность государства.
В Кызылжарском районе не были возвращены оборудование и техника — трансформаторная подстанция и дизельный генератор на сумму более 13 миллионов тенге, находившиеся у подрядной организации.
По итогам проверок виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а имущество стоимостью около 200 миллионов тенге возвращено в государственную собственность.
