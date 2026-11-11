Госуслуги без лишней беготни: в Уральске открылся офис нового формата с искусственным интеллектом

Получить справку, оформить документы, зарегистрировать рождение ребёнка или получить консультацию — теперь всё это жители Уральска смогут сделать в новом цифровом офисе. Здесь объединили онлайн-сервисы, технологии искусственного интеллекта и помощь специалистов, чтобы сделать получение государственных услуг быстрее и удобнее.

В церемонии открытия приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Новый центр разделили на несколько функциональных зон. В экспресс-зоне посетители могут самостоятельно получить справки и воспользоваться простыми услугами. В цифровой зоне доступны оформление электронной цифровой подписи, регистрация рождения и брака, регистрация по месту жительства и получение социальных выплат.

Тем, кому нужна помощь, не придётся разбираться во всех тонкостях самостоятельно: в экспертной зоне специалисты проконсультируют и помогут с оформлением документов. Отдельно предусмотрено пространство для обучения цифровой грамотности.

Открытие такого офиса — часть более масштабной цифровой трансформации региона. Судя по статистике, жители Западно-Казахстанской области уже активно переходят на электронные сервисы.

С начала года в регионе оказали около 3,2 млн государственных услуг. Почти 98% из них предоставили в электронном формате. При этом областной филиал госкорпорации «Правительство для граждан» оказал более 629 тысяч услуг, около 60% из которых также были получены онлайн.

«Главный критерий цифровизации — не сложность технологий, а реальная польза, которую они приносят в жизнь человека. Искусственный интеллект открывает каждому гражданину, независимо от возраста, места проживания и уровня цифровых навыков, доступ к современным государственным услугам», — отметил Нариман Турегалиев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил цифровизацию и развитие искусственного интеллекта в качестве важных направлений развития страны. В регионе намерены продолжить модернизацию цифровой инфраструктуры и внедрение новых технологий в государственное управление.