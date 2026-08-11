Госуслуги без заявок и автоматические договоры с коммунальщиками: Бектенов дал новые поручения

В стране планируют расширить перечень государственных услуг, которые граждане смогут получать в мгновенном формате, без сложного поиска и заполнения заявлений. Одновременно Правительство намерено ускорить цифровизацию услуг субъектов естественных монополий для бизнеса и масштабировать на всю страну автоматическое заключение договоров граждан с коммунальными службами. Соответствующие поручения дал Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Глава Правительства отметил, что дальнейшая цифровизация должна быть ориентирована на максимально быстрое получение гражданином необходимого результата.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами предстоит уже в текущем году сформировать перечень услуг, которые можно перевести в такой формат.

Отдельно Премьер-министр остановился на проблемах предпринимателей при подключении объектов к коммунальной инфраструктуре. По его словам, длительное рассмотрение заявок со стороны субъектов естественных монополий может напрямую влиять на реализацию инвестиционных проектов.

«Услуги субъектов естественных монополий являются ключевым фактором при реализации инвестпроектов. В то же время бизнес сталкивается с длительными сроками подключения своих объектов к коммунальной инфраструктуре. Необходимо исключить затягивание рассмотрения заявок на такие услуги и обеспечить прозрачность процессов», – подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

Министерству национальной экономики совместно с акиматами поручено в двухмесячный срок обеспечить предоставление услуг субъектами монополий в цифровом формате с соблюдением установленных сроков.

Еще одно поручение касается коммунальных услуг для населения. Бектенов напомнил о пилотном проекте по проактивному заключению договоров между гражданами и коммунальными службами, который завершился в марте текущего года.

«В марте текущего года завершился пилотный проект по проактивному заключению договоров граждан с коммунальными службами. Этот кейс был реально удобным, договора заключались автоматически. Но этот опыт не нашел продолжения. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами полноценно внедрить эту услугу во всех регионах», – поручил Олжас Бектенов.

Таким образом, Правительство намерено одновременно ускорить получение госуслуг для граждан, сократить сроки подключения бизнеса к коммунальной инфраструктуре и перевести взаимодействие населения с коммунальными службами в более автоматизированный формат.