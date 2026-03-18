Госзакупки на 7,2 млрд тенге отменили в ЗКО
Прокуратура выявила нарушения и предотвратила необоснованные расходы на 826 млн тенге.
Прокуратура Бурлинского района Западно-Казахстанской области отменила государственные закупки на сумму более 7,2 млрд тенге, передает BAQ.kz.
По данным надзорного органа, удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 826,3 млн тенге.
Речь идет о конкурсах, объявленных 21 января 2026 года аппаратом акима Бурлинского района. Закупки касались содержания и текущего ремонта автомобильных дорог в городе Аксай, включая южную и северную части, а также микрорайон Кызылтал.
В составе работ предусматривалось озеленение - посадка газонов, деревьев и цветов, а также уход за ними.
Однако, как установила прокуратура, конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства.
«В документации отсутствовали дендрологический план и дефектный акт, необходимые для определения объемов и расчета стоимости работ по озеленению», - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, работы по озеленению не были выделены в отдельный лот, а участки и адреса выполнения работ не были конкретизированы.
По расчетам, на эти цели планировалось направить более 826 млн тенге.
В надзорном органе отметили, что отсутствие необходимых документов создавало риски необоснованного определения объемов работ, снижения прозрачности закупок и неэффективного использования бюджетных средств.
«Выявленные нарушения могли привести к оплате работ без надлежащих исходных документов и привязки к конкретным участкам», - подчеркнули в прокуратуре.
По акту прокурорского надзора закупки были отменены.
