Прокуратура области Ұлытау выявила нарушения в сфере государственных закупок и пресекла неэффективное использование бюджетных средств на сотни миллионов тенге.

По данным надзорного органа, с начала 2026 года по актам прокуроров отменено 12 государственных закупок, проведенных с нарушением законодательства. Общая сумма составила 4,6 млрд тенге.

Также предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 785 млн тенге.

Одним из выявленных случаев стало планирование работ без необходимой документации.

"Акиматом города Жезказган планировалось проведение работ по благоустройству при отсутствии проектно-сметной документации на сумму более 450 млн тенге", - отметили в надзорном органе.

Кроме того, выявлено завышение стоимости работ в дорожной сфере.

"Установлен факт необоснованного применения строительного индекса к работам по содержанию автомобильных дорог, что привело к искусственному завышению стоимости работ более чем на 300 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

По результатам проверок нарушения устранены, закупочные процедуры отменены, а необоснованные расходы предотвращены. Работа по контролю за целевым использованием бюджетных средств продолжается.