Готов ли Актау к отопительному сезону: в городе еще меняют изношенные трубы

В Актау перед отопительным сезоном продолжают менять изношенные теплосети и строить новую котельную стоимостью 48 млрд тенге. Работы пока не завершены, а подрядчикам поручили уложиться в установленные сроки.

8 октября готовность объектов теплоснабжения проверил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Новая котельная за 48 млрд тенге

В городе строят котельную общей мощностью 363 Гкал в час.

Стоимость проекта составляет 48 млрд тенге. Строительство разделено на три пусковых комплекса. В 2026 году из Фонда развития инфраструктуры на работы выделили 6,8 млрд тенге.

Новая котельная должна снабжать теплом активно застраивающиеся микрорайоны Актау и снизить нагрузку на действующие источники теплоснабжения.

Срок полного завершения строительства в сообщении областной администрации не уточняется.

Где меняют старые трубы

Ремонт теплосетей продолжается в микрорайонах 3А, 3Б и Больничном городке.

Здесь обновляют 10,2 километра тепловых сетей. Изношенные трубы заменяют современными полимерными, параллельно модернизируют оборудование.

От состояния этих коммуникаций зависит подача тепла в жилые дома, социальные и коммерческие объекты.

Работы идут и на центральном тепловом пункте. Там готовят оборудование для бесперебойной подачи тепла потребителям.

По итогам проверки Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям, подрядным организациям и городским властям завершить все работы качественно и в установленные сроки.