Готов ли Актау к отопительному сезону: в городе еще меняют изношенные трубы
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В Актау перед отопительным сезоном продолжают менять изношенные теплосети и строить новую котельную стоимостью 48 млрд тенге. Работы пока не завершены, а подрядчикам поручили уложиться в установленные сроки.
8 октября готовность объектов теплоснабжения проверил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Новая котельная за 48 млрд тенге
В городе строят котельную общей мощностью 363 Гкал в час.
Стоимость проекта составляет 48 млрд тенге. Строительство разделено на три пусковых комплекса. В 2026 году из Фонда развития инфраструктуры на работы выделили 6,8 млрд тенге.
Новая котельная должна снабжать теплом активно застраивающиеся микрорайоны Актау и снизить нагрузку на действующие источники теплоснабжения.
Срок полного завершения строительства в сообщении областной администрации не уточняется.
Где меняют старые трубы
Ремонт теплосетей продолжается в микрорайонах 3А, 3Б и Больничном городке.
Здесь обновляют 10,2 километра тепловых сетей. Изношенные трубы заменяют современными полимерными, параллельно модернизируют оборудование.
От состояния этих коммуникаций зависит подача тепла в жилые дома, социальные и коммерческие объекты.
Работы идут и на центральном тепловом пункте. Там готовят оборудование для бесперебойной подачи тепла потребителям.
По итогам проверки Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям, подрядным организациям и городским властям завершить все работы качественно и в установленные сроки.
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