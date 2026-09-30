Готовила торт, высунувшись из люка: супругов наказали в Туркестанской области

В Туркестанской области супруги решили совместить поездку, съемку для соцсетей и приготовление торта. В итоге ролик заметили не только подписчики, но и полиция.

Видео сняли в Сарыагашском районе. На кадрах 35-летняя женщина высунулась из люка движущегося KIA Ceed и готовила торт прямо во время поездки.

Ролик она разместила на своей странице в соцсети.

Машину нашли после публикации

Во время мониторинга соцсетей видео заметили полицейские. Они установили автомобиль и выяснили, кто находился за рулем.

Машиной управлял 36-летний супруг женщины.

Пока он вел автомобиль, его жена продолжала готовить торт, находясь в люке и снимая происходящее на видео.

После проверки обоих супругов привлекли к административной ответственности за нарушение требований безопасности дорожного движения.

Контент закончился протоколами

В полиции напомнили, что попытка снять эффектное видео не отменяет правил безопасности.

В этот раз съемка закончилась административными мерами. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия во время движения могут привести уже не к просмотрам, а к серьезным последствиям для жизни и здоровья.