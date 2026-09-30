Готовила торт, высунувшись из люка: супругов наказали в Туркестанской области
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В Туркестанской области супруги решили совместить поездку, съемку для соцсетей и приготовление торта. В итоге ролик заметили не только подписчики, но и полиция.
Видео сняли в Сарыагашском районе. На кадрах 35-летняя женщина высунулась из люка движущегося KIA Ceed и готовила торт прямо во время поездки.
Ролик она разместила на своей странице в соцсети.
Машину нашли после публикации
Во время мониторинга соцсетей видео заметили полицейские. Они установили автомобиль и выяснили, кто находился за рулем.
Машиной управлял 36-летний супруг женщины.
Пока он вел автомобиль, его жена продолжала готовить торт, находясь в люке и снимая происходящее на видео.
После проверки обоих супругов привлекли к административной ответственности за нарушение требований безопасности дорожного движения.
Контент закончился протоколами
В полиции напомнили, что попытка снять эффектное видео не отменяет правил безопасности.
В этот раз съемка закончилась административными мерами. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия во время движения могут привести уже не к просмотрам, а к серьезным последствиям для жизни и здоровья.
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